11:26, 01 Nisan 2017 Cumartesi

NATO'dan Türkiye açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

NATO ülkeleri dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısının ardından konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Türkiye'deki gözaltı ve tutuklamalara ilişkin yöneltilen bir soruya cevap verdi. Stoltenberg, Türkiye'nin ırak ve Suriye'deki şiddet ve karışıklıktan en çok etkilenen müttefikimiz olduğunu anlamamız gerekiyor. Birçok kez terör saldırısına maruz kaldılar." dedi.

NATO Genel Sekreteri, "Yüzlerce insanın öldüğü bir darbe girişimi yaşadılar. Milletvekilleri içerideyken meclis bombalandı. Elbette ki Türkiye'nin kendini savunma ve darbe girişiminin arkasında olanları yargılama hakkı var." diye konuştu. Stoltenberg, bunun hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde yapılması gerektiğini belirtti.