11:56, 01 Nisan 2017 Cumartesi

Son bir haftadaki operasyonlarda 99 PKK'lı öldürüldü



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Genelkurmay Başkanlığı, terörle mücadele harekatı kapsamında, geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 99 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanlığınca, terörle mücadele harekatı kapsamında, geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 99 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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