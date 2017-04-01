Kanserden korunmanın altın kuralları

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, yılda yaklaşık 14 milyon 100 bin kişide kanser vakasına rastlandığını ve yaklaşık 8 milyon 200 bin kişinin de kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Kandemir, kansere yol açan risk faktörlerinden uzak durmak gerektiğini söyledi. Risk faktörlerinin başında sigaranın geldiğini vurgulayan Kandemir, şöyle devam etti:
"Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmalıyız. İkinci bir faktör olarak alkolü sayabiliriz. Alkol de birçok kanser gelişiminde rol oynamaktadır. Radyasyon yine söz ettiğimiz gibi çok önemlidir. Güneş ışınları cilt kanserine yol açmakta, uzun süreli solaryum da kanser riskini artırmaktadır. Kanserlerin yaklaşık beşte biri enfeksiyonlara bağlı olarak gelişmektedir. Nedir bu enfeksiyonlar diye baktığımızda özellikle Hepatit B virüsü vardır. HBV virüsü nedeniyle hepatit gelişmekte daha sonra ise karaciğer kanseri meydana gelmektedir. Yine aynı şekilde Hepatit C'ye bağlı olarak da ilerleyen yıllarda bu hastalarda karaciğer kanseri gelişmektedir. Kadınlarda rahim ağzı kanserinin sebebi de HPV virüsüdür. Eğer biz bunlardan korunursak dolayısıyla kanserden de korunmuş olmaktayız."
Emin Gökhan Kandemir, sağlıklı bir beslenme ve beraberinde egzersiz yapmanın, sağlıklı bir kiloda olmanın da kanserden korunma açısından önemli olduğunu aktardı.
Özellikle sebze ve meyvelerden zengin bir beslenmenin temel olarak dikkat edilecekler arasında yer aldığını dile getiren Kandemir, şu bilgileri verdi:
"Fazla miktarda et tüketimi ile işlenmiş gıdaların tüketimi de kanser açısından bir risk faktörü olmaktadır. Tabii ki burada güvenli gıdaların tüketimi çok önemlidir. Gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen birçok aşamada bir takım sorunlarla karşılaşmaktayız. Eğer güvenli gıda tüketimi yaptığımız taktirde ve yine bunları makul ölçüde tükettiğimiz takdirde kanserden önemli oranda, yüzde 30 ila 40 oranında korunabilmekteyiz."
Kandemir, erken teşhis sayesinde kanser tedavisinde başarı oranının arttığını söyledi.
Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, kanserde risk faktörlerinin başında sigara ve alkolün geldiğini belirterek, beslenmenin önemine dikkati çekti.
Prof. Dr. Sibel Çakır, Türkiye'de yaklaşık iki milyon kişide bipolar bozukluğunun görüldüğünü söyledi
DSÖ, aşılama oranının yüzde 95'in altında olduğu ülkelerde kızamık enfeksiyonlarının salgın haline geldiğini kaydetti
Yürüme, eğilip doğrulma ve cisimleri kavramada güçlüğe yol açan eklem rahatsızlıklarının, kişinin günlük yaşamda alabileceği basit tedbirlerle ilerlemesi engellenebiliyor
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saydam, mevsim geçişlerinde ortaya çıkan bahar alerjisi, migren, tansiyon değişikliği gibi rahatsızlıkların sahra tozlarından kaynaklandığını, polenlerin masum olduğunu belirtti
Mevsimsel geçişler herkeste farklı ruhsal etkiler ortaya çıkarıyor. Kimileri güneşli havalarda yeni bir güne enerji dolu başlarken, kimileri ise halsiz, bitkin ve her şeye çabuk öfkelenme gibi belirtiler gösterip depresyona girebiliyor
Kolon kanserinin oluşmasında hayvansal yağ tüketiminin etkili olduğunu belirten Türk Cerrahi Derneğinden Prof. Alabaz, isli, dumanlı, fazla kömürleşmiş döner veya mangal etlerinden uzak durulması ve özellikle mangal alışkanlığı olanların dikkat etmesi gerektiğini vurguladı
İnsan yaptığı hatalardan, başına gelen olaylardan ders almayı bilmez mi? İnsan hatalarından öğrenir elbette. İnsan, düşünür ve ibretle kendine bakmayı bilirse aynı hataların kendini tekrar eden girdabından çıkabilecek güç ve imkandadır.
Bilim adamları, dünyanın en sağlıklı kalplerine, Bolivya'nın Amazon ormanlarında yaşayan avcılık ve balıkçılıkla uğraşan Tsimane yerlilerinin sahip olduğunu açıkladı
50 yaşını geçen her erkek, prostat kanserine yakalanma ihtimali nedeniyle senede bir kez idrar yolları ultrasonu çektirmeli ve bu tahlillerle birlikte bir üroloğa gitmeli
Endokrin Cerrahisi Uzmanı Erbil, çok özel durumlar dışında iyotlu tuz kullanılmasının gerekliliğinin bilimsel olarak kanıtlandığını dile getirerek "Çok yararlı olduğu söylenen kaya tuzu, Himalaya tuzu gibi tuzlarda yeterli miktarda iyot yoktur" dedi
İnme ya da halk arasında bilinen adıyla felçin, sakatlığa yol açan hastalıklar arasında ilk sırada yer aldığı, kalp-damar hastalıkları ve kanserden sonra en sık üçüncü ölüm nedeni olduğu bldirildi
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aile içi şiddetin arkasında depresyonun olduğunu ve tedavi edildiğinde şiddete dönüşmeden düzelebileceğini söyledi
Bilim insanları, başa alınan darbelerin beyinde binlerce gene zarar vererek kişide nörolojik ve psikiyatrik bozukluk riskini artırabileceğini ortaya koydu
Vitamin, mineral ve belirli diğer ögelerin gıdalara eklenmesine ilişkin usul ve esaslar, Avrupa Birliği'nin ilgili mevzuatına uyum çerçevesinde belirlendi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bu yıl Türkiye'nin 21 ilinde nikah başvurusunda bulunan tüm çiftlere evlilik öncesi eğitim kitapları dağıtımı yapılacak