Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:58, 02 Nisan 2017 Pazar
Sağlık
Güncelleme: 02:15, 02 Nisan 2017 Pazar

  • Paylaş
Kanserden korunmanın altın kuralları
Kanserden korunmanın altın kuralları

Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, kanserde risk faktörlerinin başında sigara ve alkolün geldiğini belirterek, beslenmenin önemine dikkati çekti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, yılda yaklaşık 14 milyon 100 bin kişide kanser vakasına rastlandığını ve yaklaşık 8 milyon 200 bin kişinin de kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Kandemir, kansere yol açan risk faktörlerinden uzak durmak gerektiğini söyledi. Risk faktörlerinin başında sigaranın geldiğini vurgulayan Kandemir, şöyle devam etti:

"Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmalıyız. İkinci bir faktör olarak alkolü sayabiliriz. Alkol de birçok kanser gelişiminde rol oynamaktadır. Radyasyon yine söz ettiğimiz gibi çok önemlidir. Güneş ışınları cilt kanserine yol açmakta, uzun süreli solaryum da kanser riskini artırmaktadır. Kanserlerin yaklaşık beşte biri enfeksiyonlara bağlı olarak gelişmektedir. Nedir bu enfeksiyonlar diye baktığımızda özellikle Hepatit B virüsü vardır. HBV virüsü nedeniyle hepatit gelişmekte daha sonra ise karaciğer kanseri meydana gelmektedir. Yine aynı şekilde Hepatit C'ye bağlı olarak da ilerleyen yıllarda bu hastalarda karaciğer kanseri gelişmektedir. Kadınlarda rahim ağzı kanserinin sebebi de HPV virüsüdür. Eğer biz bunlardan korunursak dolayısıyla kanserden de korunmuş olmaktayız."

"BESLENME ÇOK ÖNEMLİDİR"

Emin Gökhan Kandemir, sağlıklı bir beslenme ve beraberinde egzersiz yapmanın, sağlıklı bir kiloda olmanın da kanserden korunma açısından önemli olduğunu aktardı.

Özellikle sebze ve meyvelerden zengin bir beslenmenin temel olarak dikkat edilecekler arasında yer aldığını dile getiren Kandemir, şu bilgileri verdi:

"Fazla miktarda et tüketimi ile işlenmiş gıdaların tüketimi de kanser açısından bir risk faktörü olmaktadır. Tabii ki burada güvenli gıdaların tüketimi çok önemlidir. Gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen birçok aşamada bir takım sorunlarla karşılaşmaktayız. Eğer güvenli gıda tüketimi yaptığımız taktirde ve yine bunları makul ölçüde tükettiğimiz takdirde kanserden önemli oranda, yüzde 30 ila 40 oranında korunabilmekteyiz."

Kandemir, erken teşhis sayesinde kanser tedavisinde başarı oranının arttığını söyledi.



İlgili Konular kanser kanserden korunmanın yolları
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Sağlık Haberleri
Kanserden korunmanın altın kuralları
Kanserden korunmanın altın kuralları

Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, kanserde risk faktörlerinin başında sigara ve alkolün geldiğini belirterek, beslenmenin önemine dikkati çekti.
Türkiye'de 2 milyon kişide bipolar bozukluk var
Türkiye'de 2 milyon kişide bipolar bozukluk var

Prof. Dr. Sibel Çakır, Türkiye'de yaklaşık iki milyon kişide bipolar bozukluğunun görüldüğünü söyledi
Avrupa için kızamık salgını uyarısı
Avrupa için kızamık salgını uyarısı

DSÖ, aşılama oranının yüzde 95'in altında olduğu ülkelerde kızamık enfeksiyonlarının salgın haline geldiğini kaydetti
Eklem sağlığını korumak elinizde
Eklem sağlığını korumak elinizde

Yürüme, eğilip doğrulma ve cisimleri kavramada güçlüğe yol açan eklem rahatsızlıklarının, kişinin günlük yaşamda alabileceği basit tedbirlerle ilerlemesi engellenebiliyor
Bahar alerjisinin nedeni polen değil sahra tozları'
'Bahar alerjisinin nedeni polen değil sahra tozları'

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saydam, mevsim geçişlerinde ortaya çıkan bahar alerjisi, migren, tansiyon değişikliği gibi rahatsızlıkların sahra tozlarından kaynaklandığını, polenlerin masum olduğunu belirtti
Bahar yorgunluğu ile gelen depresyona dikkat
Bahar yorgunluğu ile gelen depresyona dikkat

Mevsimsel geçişler herkeste farklı ruhsal etkiler ortaya çıkarıyor. Kimileri güneşli havalarda yeni bir güne enerji dolu başlarken, kimileri ise halsiz, bitkin ve her şeye çabuk öfkelenme gibi belirtiler gösterip depresyona girebiliyor
Mangal alışkanlığı olanlar dikkat
Mangal alışkanlığı olanlar dikkat

Kolon kanserinin oluşmasında hayvansal yağ tüketiminin etkili olduğunu belirten Türk Cerrahi Derneğinden Prof. Alabaz, isli, dumanlı, fazla kömürleşmiş döner veya mangal etlerinden uzak durulması ve özellikle mangal alışkanlığı olanların dikkat etmesi gerektiğini vurguladı
Yaşadıklarımızdan ne öğreniyoruz
Yaşadıklarımızdan ne öğreniyoruz?

İnsan yaptığı hatalardan, başına gelen olaylardan ders almayı bilmez mi? İnsan hatalarından öğrenir elbette. İnsan, düşünür ve ibretle kendine bakmayı bilirse aynı hataların kendini tekrar eden girdabından çıkabilecek güç ve imkandadır.
Dünyanın en sağlıklı kalpleri Bolivya'da
Dünyanın en sağlıklı kalpleri Bolivya'da

Bilim adamları, dünyanın en sağlıklı kalplerine, Bolivya'nın Amazon ormanlarında yaşayan avcılık ve balıkçılıkla uğraşan Tsimane yerlilerinin sahip olduğunu açıkladı
Erkeklere prostat kanseri uyarısı
Erkeklere prostat kanseri uyarısı

50 yaşını geçen her erkek, prostat kanserine yakalanma ihtimali nedeniyle senede bir kez idrar yolları ultrasonu çektirmeli ve bu tahlillerle birlikte bir üroloğa gitmeli
Kaya ve Himalaya tuzu kullanımına dikkat
Kaya ve Himalaya tuzu kullanımına dikkat

Endokrin Cerrahisi Uzmanı Erbil, çok özel durumlar dışında iyotlu tuz kullanılmasının gerekliliğinin bilimsel olarak kanıtlandığını dile getirerek "Çok yararlı olduğu söylenen kaya tuzu, Himalaya tuzu gibi tuzlarda yeterli miktarda iyot yoktur" dedi
Felç sakatlıkta ilk ölümde üçüncü sırada'
'Felç, sakatlıkta ilk, ölümde üçüncü sırada'

İnme ya da halk arasında bilinen adıyla felçin, sakatlığa yol açan hastalıklar arasında ilk sırada yer aldığı, kalp-damar hastalıkları ve kanserden sonra en sık üçüncü ölüm nedeni olduğu bldirildi
Depresyon zamanında tedaviyle şiddete dönüşmeden düzelebilir
Depresyon, zamanında tedaviyle şiddete dönüşmeden düzelebilir

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aile içi şiddetin arkasında depresyonun olduğunu ve tedavi edildiğinde şiddete dönüşmeden düzelebileceğini söyledi
Başa alınan darbeler genlerde hasara neden oluyor
Başa alınan darbeler genlerde hasara neden oluyor

Bilim insanları, başa alınan darbelerin beyinde binlerce gene zarar vererek kişide nörolojik ve psikiyatrik bozukluk riskini artırabileceğini ortaya koydu
Gıdalara eklenebilecek vitamin ve minerallere AB standartı
Gıdalara eklenebilecek vitamin ve minerallere AB standartı

Vitamin, mineral ve belirli diğer ögelerin gıdalara eklenmesine ilişkin usul ve esaslar, Avrupa Birliği'nin ilgili mevzuatına uyum çerçevesinde belirlendi
Bakanlıktan çiftlere evlilik öncesi 'eğitim kitabı'
Bakanlıktan çiftlere evlilik öncesi 'eğitim kitabı'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bu yıl Türkiye'nin 21 ilinde nikah başvurusunda bulunan tüm çiftlere evlilik öncesi eğitim kitapları dağıtımı yapılacak

Haberler

Kansere karşı bağışıklık sistemini uyaran enzim keşfedildi
Kansere karşı bağışıklık sistemini uyaran enzim keşfedildi

Gıda zehirlenmesine yol açan bakteri kansere karşı etkili
Gıda zehirlenmesine yol açan bakteri kansere karşı etkili

Kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlar
Kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Ülkemizde en çok görülen kanser türü açıklandı
Ülkemizde en çok görülen kanser türü açıklandı

Erkeklerin daha sık kanser olmasının nedeni genlerdir iddiası
Erkeklerin daha sık kanser olmasının nedeni genlerdir iddiası

Kanser hastalarından alınan fark kaldırılacak
Kanser hastalarından alınan fark kaldırılacak

Fotoğrafta beyaz çıkan göz bebeği kanser habercisi olabilir
Fotoğrafta beyaz çıkan göz bebeği kanser habercisi olabilir

Nar ve kabuğunun faydaları
Nar ve kabuğunun faydaları






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 