Ankara'daki FETÖ operasyonunda 39 tutuklama

'Horasan-Erzurum karayolunda 3 tünel yapılacak'

Bakan Arslan, "Horasan-Erzurum karayolunda birkaç tane kritik nokta var. Oraları tünel haline getirmekle ilgili karar aldık. Üç tünel ki toplam boyları projeye bağlı olarak yaklaşık 2 bin 500 ile 2 bin 700 metreye çıkıyor" dedi