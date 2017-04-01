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Balkanlar
Güncelleme: 03:16, 02 Nisan 2017 Pazar

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Gevgeli'nin zamana direnen Osmanlı mirası
Gevgeli'nin zamana direnen Osmanlı mirası

Makedonya'nın Yunanistan sınırındaki Gevgeli kasabasında, Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar görenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Makedonya'nın Yunanistan sınırındaki Gevgeli kasabasında, Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar görenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Gevgeli kasabasının 19. yüzyıldan kalma tarihi ve kültürel zenginliği, bugün de dimdik ayakta duruyor.

Her ne kadar Gevgelililer, kasabadaki hayatın, mekanların ve alışkanlıkların zamanla değiştiğini söylese de "İstasyondan Sınıra" olarak bilinen bu Osmanlı sokağı orijinal halinde kalmayı başarmış.

Özgün ve özel süslemeleriyle tarihi tren garı, eski çarşı, Andrey ve Kangov konakları ile Osmanlı otelinin bulunduğu sokakta, bir zamanlar gezgin bir Türk'ün yaşadığı bugün şehir kütüphanesi olarak kullanılan "Gevgeli'nin en güzel yapısı" da yer alıyor

Makedonya Kültür Mirası Koruma İdaresi tarafından 30 Eylül 2014'te "Kültür Anıtı" olarak ilan edilen binanın iç kısmı 2008, dış cephesi de 2013 yılında restore edildi.



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Gevgeli'nin zamana direnen Osmanlı mirası
Gevgeli'nin zamana direnen Osmanlı mirası

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