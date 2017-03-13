Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin tanıtımına destek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin yurt dışında tanıtılmasına destek olmak amacıyla geçen sene 80'den fazla ülkede yapılan 200'ü aşkın kültürel etkinliğe destek sağladı.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin kendine özgü değerlerinin, tarihinin, dil ve edebiyatının, sanatının, mimarisinin ve geleneğinin dış dünyaya yansıtılması için birçok etkinliğe katkı sunuyor.
Bu bağlamda Türkiye'nin tanıtımına yönelik sergiler, konserler, Türk kültür günleri/haftaları, Türkiye yılı, festivaller düzenlenmesinde rol oynayan bakanlık, yurt dışında kültür ve sanat alanında konferanslar gerçekleştirme, Türkiye tanıtıcı belgesel filmler ile yayınlar hazırlama faaliyetlerinde de bulunuyor.
Türkiye'nin tanıtım çabaları kapsamında son yıllarda onlarca ülkede çok sayıda kültürel etkinlik düzenleyen bakanlık, bu tarz birçok etkinliğe de dolaylı destek verdi.
Dışişleri Bakanlığı, 2014 yılında ABD, Güney Afrika Cumhuriyeti, Ukrayna, Avustralya ve Katar'ın da aralarında bulunduğu 70 ülkede 200'den fazla kültürel etkinlikte rol oynadı.
Aynı şekilde bakanlık 2015'te de 70'ten fazla ülkede Türkiye'nin tanıtım çabalarına destek oldu. Bu ülkelerde 200 civarında kültürel etkinlik düzenlendi.
Geçen yıl ise tanıtım ve kültür işlerinin yapıldığı ülkelerin sayısında artış oldu.
Bakanlığın, 2016 yılında kültürel faaliyetlerde bulunduğu ülke sayısı 80'i aştı. Bu ülkelerin arasında Moğolistan, Gürcistan, Uganda, Endonezya, Kanada, Cezayir ve İrlanda gibi dünyanın dört bir tarafından yerler bulunuyor. Bu ülkelerde yıl içinde 200'den fazla kültürel etkinlik organize edildi.
Yıl içindeki etkinlikler arasında Ulan Bator, Tiflis, Nepido, Kampala, Kabil, Dakka, Cakarta, Budapeşte, Prag ve Asmara'da müzik ve geleneksel el sanatları ile "Türk Kültür Günleri" dikkati çekiyor.
Ayrıca İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen "Osmanlı İşlemeleri" konulu, Kiev'de yapılan "Osmanlı Sarayı'nda Avrupa Müziği" başlıklı konferanslar, Kanada'da "Kut'ül-Amare Zaferi'nin 100. Yıldönümü"ne ilişkin panel ile Yeni Delhi'de Türk Edebiyat Haftası yıl içindeki diğer önemli etkinlikler olarak ön plana çıktı.
ABD'nin en büyük dördüncü şehri olan Houston'da Türkiye'nin ve Türk sinemasının tanıtılması bakımından önemli olan ve 2013 yılından beri düzenlenen Houston Türk Film Festivali de bakanlığın katkı sunduğu diğer önemli bir kültürel faaliyet.
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