Esed rejiminin kuşattığı Vaer'den tahliyeler sürüyor

Beşşar Esed rejiminin kuşattığı ve ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ettiği Humus'taki Vaer semtinden tahliye edilecek askeri muhaliflerin ve sivillerin yer aldığı üçüncü kafile hareket etti.
Humus ilinin merkezindeki Vaer semtinden çıkan ve yaklaşık 800 kişinin bulunduğu kafile, muhaliflerin kontrolündeki İdlib kırsalına doğru yola çıktı.
Kafilede, 358 kadın, 434 çocuğun yanı sıra 73 hastanın da bulunduğu belirtildi.
Vaer semtinden mart ayında tahliye edilen ilk iki kafile, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Halep'in kuzey kırsalında yer alan Cerablus'taki kamplara yerleştirilmişti.
Humus'taki yerel koordinasyon konseyinden alınan bilgilere göre, semtten güvenli bölgelere çıkmak için 22 bin kişi başvuru yapmış ancak rejim, 15 bin başvuruyu kabul etmişti. Başvurusu kabul edilmeyenler rejim bölgelerine dağıtılacak.
Muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yerleşecek söz konusu 15 bin kişinin 3 bini Humus kırsalına, 6 bini İdlib'e, 6 bini de Halep'in kuzey kırsalına gönderilecek.
Bölgeden çıkacak kişiler çoğunlukla kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor.
Plana göre, her hafta Vaer'den yaklaşık 2 bin kişinin tahliyesi öngörülüyor.
Beşşar Esed rejiminin kuşattığı ve ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ettiği Humus'taki Vaer semtinden tahliye edilecek askeri muhaliflerin ve sivillerin yer aldığı üçüncü kafile hareket etti
Ermenistan, 2 Nisan Pazar günü parlamento seçimleri için sandık başına gidecek
Avrupa genelinde yükselişte olan aşırı sağcı partilerde kadın liderler ve üyelerin son yıllardaki artışı dikkati çekiyor
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi ile 6-7 Nisan'da Florida'da görüşeceğini açıkladı
ABD New Jersey'de North Bergen kenti belediye binasında "30 Mart Filistin Toprak Günü"nden bir gün sonra gerçekleştirilen törende ABD bayrağının yanında Filistin bayrağı göndere çekildi
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, "Suriye'de siyasi gerçeği kabullenmeliyiz" diyerek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kaderine karar verecek merciin Suriye halkı olduğunu söyledi
ABD Dışişleri Rex Tillerson, NATO müttefiklerini savunma harcamalarını artırmaları ya da iki ay içinde ittifakın bütçe gerekliliklerini yerine getirmek için bir plan hazırlamaları konusunda uyardı
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde süren 5. tur Suriye görüşmelerinin siyasi geçiş için "hazırlık niteliğinde" tamamlandığını söyledi
Tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın bazı askeri birliklerinin Rusya ordusuna katılmasını öngören anlaşma imzalandı
Wikileaks, CIA'nın siber operasyonlarında kullandığı kötü amaçlı yazılımları başka ülke ve örgütlere ait gibi gösterdiğini ileri sürdü
BM Genel Sekreteri Guterres'ten, İsrail'in "barışı tehdit eden ve iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı tüm eylemlerini" kınama geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Nisan çatışmalarından sonra büyük meblağlı anlaşmalar imzaladık ve en çağdaş, yüksek dakikliğe ve tahrip gücüne sahip silahlar sipariş ettik. Onların bir kısmı ülkeye getirildi" dedi
AB, Türkiye'deki sığınmacılar için kullanılmak üzere taahhüt ettiği 3 milyar avrodan sadece 777 milyon avrosunu aktardı
İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Sturgeon'un, ülkesinin Birleşik Krallık'tan bağımsızlığının oylanacağı yeni referandum talebinin yer aldığı mektubu, merkezi hükümetin Başbakanı May'e iletildi
Almanya, siber saldırılara karşı ülkenin silahlı kuvvetlerine bağlı siber ordu kuracak
ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kostelacnik, "Macaristan'da Müslümanların başlangıçtan beri toplumun bir parçası olmasına rağmen çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını biliyorum" dedi