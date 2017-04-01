YDS sınavı yarın yapılacak... İşte detaylar

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ile yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenlerin gireceği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yarın gerçekleştirilecek.
ÖSYM tarafından düzenlenen ilkbahar dönemi YDS, yarın saat 10.00'da başlayacak. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 09.45'ten sonra gelmeleri halinde sınava alınmayacak.
Sınav Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden yapılacak.
Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılacak. Bu dillerden sınava giren adaylar, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularını yanıtlayacak.
Diğer dillerde ise sınav, yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılacak. Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılacak.
İlkbahar dönemi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yarın yapılacak. Sınavın başlama saati olan 10.00'dan 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 09.45'ten sonra gelmeleri halinde sınava alınmayacak
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