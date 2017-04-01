14:36, 01 Nisan 2017 Cumartesi

Ülker'den '1 Nisan reklamı' ile ilgili yeni açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ülker'in '1 Nisan' konulu reklamı sonrasında sosyal medyada başlayan aleyhte kampanyaya karşı Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker resmi Twitter hesabından bir mesaj yayınlamış ve " milletimizle beraberiz" mesajı vermişti. Daha sonra Ülker kurumsaldan da bir kısa yazı kamuoyu ile paylaşılmış ve reklamın yanlış yorumlandığı ifade edilmişti.

Reklam ve devamındaki sosyal medya paylaşımları, belirli grupların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı 'daki evinin önünde toplanmasına sebep oldu. Bir gün önce FETÖ suçlamasıyla yargılanan bazı kişilerin salıverilmesi, Fetullah Gülen'in bahar ile ilgili tuhaf demeçleri ve reklamdaki bazı karelerin yan yana zikredilmesiyle oluşturulan hava, firma aleyhindeki olumsuz söylemleri de fazlalaştırdı.

Bu yaşanan gelişmeler üzerine üzerine Ülker firmasından bu gün daha detaylı bir açıklama geldi.

Açıklamada bu olayda sorumluluğu olabilecek kişilerle ilgili işlem yapılacağı belirtiliyor ve bu olay çerçevesinde incinen kamuoyundan özür dileniyor.

Ülker firmasının facebook hesabı üzerinden kamuoyuna yaptığı detaylı açıklama şu şekilde:

ÜLKER'DEN REKLAM İLE İLGİLİ SORUŞTURMA