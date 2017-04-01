Darbeciler, Akar'a ikinci bildiriyi okutmak istemiş

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz günü derdest edilerek, Akıncı Üssü'ne getirilen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, kendisine ikinci bildiriyi okutmaya çalışan darbecileri "siz deli misiniz, bu devirde böyle şey olur mu?" diyerek reddetmiş.
Darbe gecesi Akıncı Üssü'nde yaşananlar, hazırlanan iddianamede detaylarıyla aktarıldı.
İddianamede, Akar'ın karargahta derdest edilerek, Akıncı Üssü'ne getirilmesinde rol alan Tümgeneral Mehmet Dişli'nin ifadelerine de yer verildi. Dişli, ek ifadesinde, Akıncı Üssü'nde bir odada tutulan Orgeneral Hulusi Akar'ın televizyondan girişimle ilgili haberleri izleyince çok daha fazla sinirlenmeye ve üzülmeye başladığını anlattı.
Akar'ın, sivil kıyafetle odaya gelen darbeci general Akın Öztürk'e "Ne oluyor, nedir bu?" dediğini, bunun üzerine Öztürk'ün "Ben de bilmiyorum, televizyondan gördüm" cevabını verdiğini aktaran Dişli, "Bu sırada Hulusi Akar bana dönerek 'nerede bu konsey?' Bir bak gelsinler' dedi. Zaten evveliyatında ben Hulusi Akar'a burada konsey falan yok, in cin top oynuyor demiştim." ifadesini kullandı.
Dişli, bir süre sonra gelen araçtan darbeci Kuzey Deniz Saha Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık ve Tuğgeneral Hakan Evrim ile tanımadığı bir albay indiğini belirtirken, bu askerlerle Hulusi Akar'ın bulunduğu makam odasına girdiklerini söyledi.
İçeri girdikten sonra Hulusi Akar'ın, Ömer Faruk Harmancık'a, "Ne oluyor?" diye sorduğunu Harmancık'ın da "Komutanım malumuz birinci bildiriyi okuduk, bu da ikinci bildiri, bunu da sizin okumanızı istiyoruz" dediğini aktaran Dişli, bunun üzerine Hulusi Akar'ın "Siz deli misiniz, bu devirde böyle şey olur mu? Bunlar bitmiştir. Biz 12 Eylül'ü yaşadık. Böyle bir şey kesinlikle kabul edilemez" ifadesini verdi.
Akar'ın sert tepkisi üzerine Ömer Faruk Harmancık'ın da "Komutanım siz bizim başımıza geçin, televizyona çıkın, bunu okuyun halk da yatışır ve inanır" dediğini anlatan Dişli, ancak Hulusi Akar'ın bunu da kabul etmediğini söyledi.
Dişli, akabinde Ömer Faruk Harmancık'ın, Hulusi Akar'a "Komutanım yine de bu bildiriyi size bir okumak istiyorum" diyerek, iki sayfadan oluşan bildiriyi sesli bir şekilde okuduğunu, Akar'ın kabul etmemesi üzerine de Harmancık, Hakan Evrim ve ismini bilmediği albayın odadan çıktıklarını aktardı.
Harmancık'la ilgili delillerin de değerlendirildiği iddianamede, Ömer Faruk Harmancık'ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirtilirken, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak atanarak terfi ettirildiğinin anlaşıldığı belirtildi.
İddianamede, Harmancık'ın 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde FETÖ/PDY terör örgütünün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz tarafından Ankara Konutkent'te bulunan bir villada düzenlenen darbe planı ile ilgili organizasyonunun yapıldığı toplantılara katıldığı, suç tarihinde ise 5 günlük izne ayrıldığı, 15 Temmuz günü ise darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ne Kubilay Selçuk ile geldiği bilgisine yer verildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "PKK terör örgütüdür ve Türkiye'yi hedef almaktadır. PKK nerede olursa olsun, nereye yerleşirse yerleşsin mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
Darbeci askerler, 15 Temmuz günü derdest edilerek, Akıncı Üssü'ne getirilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a ikinci bildiriyi okutmaya çalışmış
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türk milleti Kürdistana izin vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti evinin önünde kurulması planlanan ruhsatsız bölücülük ve düşmanlık kampına müsaade etmeyecektir" dedi
TSK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde bugüne kadar 8 bin 686 el yapımı patlayıcı ve 5 bin 204 mayın ele geçirildi
Ülker'in '1 Nisan' konulu reklamı sonrasında sosyal medyada başlayan aleyhte kampanyaya karşı önce Murat Ülker'den, sonra da Ülker firmasından kamuoyuna mesaj yayınlanmıştı. Bugün de Ülker'den daha detaylı bir açıklama ve söz konusu reklamla ilgili bir dizi tedbir alındığı bilgisi geldi.
Darbe girişimi gecesi WhatsApp grubundan haberleşen darbecilerin, toplanan kitlelere silah ve tanklarla sert şekilde müdahale edileceği yönündeki talimatları içeren mesajları, Akıncı Üssü iddianamesine yansıdı.
Bakan Arslan, "Horasan-Erzurum karayolunda birkaç tane kritik nokta var. Oraları tünel haline getirmekle ilgili karar aldık. Üç tünel ki toplam boyları projeye bağlı olarak yaklaşık 2 bin 500 ile 2 bin 700 metreye çıkıyor" dedi
Dışişleri Bakanlığı, misyonları tarafından yurt dışında geniş bir coğrafyada düzenlenen çok sayıda etkinlikle Türkiye'nin tanıtılmasına katkı sunuyor
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin hazırlanan iddianamedeki 481 şüpheli arasında 5 kadın asker de bulunuyor
Kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın durduğu 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen Eğribel Tüneli'nin yarısı tamamlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün başkentteki yapılanmasına ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 39'u tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğünce lisans mezunları arasından 10 bin öğrenci alınacak
Genelkurmay Başkanlığı, terörle mücadele harekatı kapsamında, geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 99 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı
FETÖ'cü pilotların 15 Temmuz gecesi attıkları bombalar nedeniyle 80 milyon liralık kamu zararı meydana geldi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin darbe teşebbüsünün arkasındakileri yargılama hakkı olduğunu, ancak bunun hukuk çerçevesinde yapılması gerektiğini söyledi
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 13 milyar 616 milyon dolar oldu