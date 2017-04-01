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Irak
16:50, 01 Nisan 2017 Cumartesi

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Irak'ta DEAŞ'ın 'ikinci adamı' öldürüldü
Irak'ta DEAŞ'ın 'ikinci adamı' öldürüldü

Irak’ta terör örgütü DEAŞ'ın "ikinci adamı" olduğu belirtilen Hamid el-Cumeyli'nin, ordu güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak devlet televizyonunun haberine göre Irak Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Askeri İstihbarat Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Enbar iline bağlı El-Kaim ilçesinde yer alan ve DEAŞ yöneticilerinin bulunduğu karargahı vurdu." denildi. 

Açıklamada, "Saldırı sonucu Ebu Bekir el-Bağdadi'nin ardından örgütün ikinci adam olan ve sözde 'Savaş Bakanı' görevini yürüten Hamid el-Cumeyli adlı kişi öldürüldü. Saldırıda öldürülenler arasında Kaim ilçesi askeri sorumlusu Turki ed-Deylemi ile ilçenin idari sorumlusu Salim el-Acemi de bulunuyor." ifadelerine yer verildi. 



İlgili Konular Hamid el-Cumeyli DEAŞ ırak
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