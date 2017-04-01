Irak'ta DEAŞ'ın 'ikinci adamı' öldürüldü

Irak devlet televizyonunun haberine göre Irak Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Askeri İstihbarat Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Enbar iline bağlı El-Kaim ilçesinde yer alan ve DEAŞ yöneticilerinin bulunduğu karargahı vurdu." denildi.
Açıklamada, "Saldırı sonucu Ebu Bekir el-Bağdadi'nin ardından örgütün ikinci adam olan ve sözde 'Savaş Bakanı' görevini yürüten Hamid el-Cumeyli adlı kişi öldürüldü. Saldırıda öldürülenler arasında Kaim ilçesi askeri sorumlusu Turki ed-Deylemi ile ilçenin idari sorumlusu Salim el-Acemi de bulunuyor." ifadelerine yer verildi.
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