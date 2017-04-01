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Güncelleme: 04:30, 02 Nisan 2017 Pazar

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Abant'ta bahar yoğunluğu | FOTO
Abant'ta bahar yoğunluğu | FOTO

Abant Tabiat Parkı'nda bahar yoğunluğu yaşanıyor

 

 

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda bahar yoğunluğu yaşanıyor.

Bolu'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve 4 mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen tabiat parkı tatilcilerin ve piknikçilerin akınına uğradı.

İlkbahar mevsiminin bölgede oluşturduğu değişiklilere şahit olmak ve temiz hava almak isteyen çok sayıda tatilci, Abant'ı ziyaret etti.

Tabiat parkına, İstanbul, Ankara, Bolu ve Düzce'den gelen tatilciler, vakitlerini göl çevresinde yürüyüş yaparak, at ve faytonlarla tur atarak ve piknik alanlarında mangal yakarak geçirdi.

Bazı tatilciler ise göl kenarındaki iskelelere çıkarak hatıra fotoğrafı çekindi.



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Abant'ta bahar yoğunluğu FOTO
Abant'ta bahar yoğunluğu | FOTO

Abant Tabiat Parkı'nda bahar yoğunluğu yaşanıyor
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