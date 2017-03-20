Çavuşoğlu: PKK nerede olursa olsun mücadelemiz sürecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir'deki temasları kapsamında Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaretinin ardından, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Fırat Kalkanı Harekatı ve El Bab'daki durumu değerlendiren Çavuşoğlu, "El Bab ele geçirildi ama her şey tam bitmiş değil, temizlik yapılıyor. Güvenliğin tam olarak sağlanması lazım. Buralar ayrıca tam olarak terörden arındırılmış güvenli bölgelerdir. Bu güvenli bölgelere insanlar dönmeye başladılar. Suriye'nin başka yerlerinden de insanlar geliyor. Türkiye'den de bugüne kadar 50 binden fazla Suriyeli bu bölgelere döndü. Buraların güvenliğini yerel güçlere tabii ki devretmek lazım ama bunu da hazırlamak lazım. Şu an Suriye'de terör örgütleri arasında da birbirine karşı toprak kazanım mücadelesi, savaşlar var. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda el Bab'da önemli bir başarı elde edildi. Fakat bizim askerlerimiz daha oradadır. Tüm bu yapılacak çalışmaları da bizim gerçekleştirmemiz lazım.. Buranın tam anlamıyla terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşmasını sağlamamız lazım. Yerel kuvvetlerin de güvenliği devralması lazım gerekli hazırlıkların tamamlanması gerekiyor ki, bu konuda eğit donat dahil birçok çalışmamız yürüyor." diye konuştu.
Gazetecilerin Sincar'daki PKK yapılanması konusundaki sorusunu da yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"PKK terör örgütüdür ve Türkiye'yi hedef almaktadır. Biz de PKK ile mücadele ediyoruz. Mücadelemizi hem sınır içinde hem de sınırlarımızın dışında sürdürüyoruz. PKK nerede olursa olsun, nereye yerleşirse yerleşsin mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anda Kandil'de nasıl mücadele ediyorsak ikinci bir Kandil oluşturmak için Sincar bölgesinde de bazı yapılanmalara girdiler. Biz burada da ve diğer yerlerde de mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerekli müdahaleleri de yapacağız. Mücadelemizin bir parçasıdır, nerede olursa olsun müdahale etmek."
Sincar'daki PKK yapılanmasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Kendileri de PKK ile mücadelede özellikle Sincar bölgesinden çıkarılması ile ilgili bizlerle iş birliği yapacaklarını ve planlarının hazır olduğunu söylediler." dedi.
Gazetecilerin sorusu üzerine Alman basınında FETÖ listesinin yayınlanmasını da değerlendiren Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:
"İstihbarat birimleri arasında terör ve teröristlerle ilgili ve diğer konularda bilgi paylaşımı olur. Biz elde ettiğimiz bilgileri yurt dışında, PKK ve FETÖ üyeleri dahil, o ülkelerle paylaşıyoruz. Hem siyasi düzeyde hem de güvenlik birimlerimizle paylaşıyoruz. Esasen iki istihbarat arasındaki bilgilerin de siyasi amaçla kullanılması veya sızdırılması da etik değil. Çünkü bu bilgi paylaşımı çoğu zaman karşılıklı oluyor. İstihbaratın görevleri nedir? İçeride ya da dışarıda oluşan tehditleri tespit edip gerekli uyarılarda bulunmaktır. İstihbaratımızın yaptığı bu çalışma da Türkiye'ye yönelik risklerin azaltılması konusunda son derece faydalıdır. Almanya'da ise bu terör örgütü, kiminle paylaşacağım, Almanya ile paylaşacağım. Son zamanlarda özellikle yurt dışındaki terör örgütü üyelerinin tespiti konusundaki bazı çalışmalardan da rahatsız olduklarını görüyoruz. Bize yönelik bir tehdit varsa biz bunu tespit edip gerekli adımı atmamamız mı lazım?"
Terörle mücadelenin topyekün yürütülmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, terörün sadece bir ülkenin meselesi olmadığını kaydetti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "PKK terör örgütüdür ve Türkiye'yi hedef almaktadır. PKK nerede olursa olsun, nereye yerleşirse yerleşsin mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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