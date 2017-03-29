17:48, 01 Nisan 2017 Cumartesi

Kerkük'teki bayrak krizinde son durum





Kerkük kentinde Kürt bayrağı asılmasının ardından Bağdat yönetimi, kentte sadece Irak bayrağının asılması yönünde karar aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak’ın Kerkük kentinde Kürt bayrağı asılmasının ardından Bağdat yönetiminin, kentte sadece Irak bayrağının asılması yönünde karar aldığı bildirildi Türkmen milletvekili Hasan Turan, mecliste bugün düzenlenen oturumda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının tek taraflı onayla Kerkük'teki kamu binalarına asılması konusunun oylamaya sunulduğunu belirtti. Milletvekili Turan, söz konusu oturumda Kerkük'te sadece Irak bayrağının asılmasının onaylandığını ifade etti. Turan, Kürt milletvekillerinin oturumu terk ederek, oylamaya katılmadığını da sözlerine ekledi. Meclis oturumunun Selim el-Cuburi başkanlığında 186 milletvekilinin katılımıyla açıldığı ifade edildi. Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği 26 Kürt üyenin katılımıyla toplanan Kerkük İl Meclisi'nde geçen hafta salı günü yapılan oylamada kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılması kararı kabul edilmişti.

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