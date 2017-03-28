18:59, 01 Nisan 2017 Cumartesi

Yıldırım'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasına tüm Vanlıları selamlayarak başladı.

Esnaftan zorla para toplayanların, tehdit, şantaj ve haraçla milleti tehdit edenlerin kim olduğunu bildiklerini vurgulayan Başbakan Yıldırım, birçok iş adamının yatırımlarını yarıda bırakıp, zarara uğradığını ve sermayenin, vatandaşların göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Unutmayın, asla unutmayın devletin şefkatli eli, yardımı ve desteği hep sizinle beraber olacak. Ancak demir yumruğu da teröristin, sizin hayatınızı zorlaştıranların tepesinde patlayacak. Güvenlik güçlerimiz, yabancı istihbarat servislerinin tetikçiliğini yapan teröristleri kaçtıkları yere kadar kovalayacak, bulundukları delikte etkisiz hale getirecek. Onlara sadece Van'ı değil, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı dar edeceğiz, dünyayı."

"BUNLAR AŞIMIZA, EKMEĞİMİZE GÖZ KOYANLARDIR"

AK Parti'nin bölge insanının yaralarını sararken, karanlık odakların kirli emellerine, karanlık gündemlerine devam ettiğini belirten Yıldırım, "Büyük şair Ahmet Arif kardeşliğimize kasteden bu alçaklara ne güzel söylemiş. 'Bunlar engerekler ve çıyanlardır, bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır.' Gün uyanık olma günüdür. Hileli tuzakları görme, ferasetli davranma günüdür." ifadesini kullandı.

Vaktiyle Cezayir'de halkı bölmek parçalamak için insanların "Berberiler" ve "Yerliler" diye ikiye ayrıldığını hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Şimdi bizi de 'Kürtler, Türkler' diye ayrıştırmak istiyorlar. Biliyorum ki Kürt kardeşlerim bu oyuna asla gelmez. Asil milletimiz hileli tuzaklarını başlarına geçirecek. Bizleri ayrıştırmaya çalışacaklara gereken dersi Van verecek mi? Verecek misiniz? Türkiye AK Parti ile geliştikçe, bunların dengesi şaştı, feleği şaştı. Eski Türkiye siyasetinin çare bulamayan kafaları bugün üstümüze geliyor. Ama Van ve Vanlılarla olan hukukumuzu, kardeşliğimizi bunların oyunlarını bozar mı?"

"ANNELERİN GÖZYAŞI DİNECEK"

Yıldırım, CHP ve HDP'nin anayasa konusundaki tutumunu eleştirerek, "Biz yeni anayasa dedikçe HDP, CHP milleti tehdit ediyor, korku salıyor. Gerçeklerden uzak, bir hayal alemi içinde geziyor bunlar. Artık ikiz kardeş olmuşlar, birisi ayağını kaldırıyor, diğeri basıyor." dedi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Başbakan olduğum ilk günlerde bir şey söyledim, dedim ki 'Bu terörü, bu terör belasını mutlaka sona erdireceğiz, milletin başından bu belayı defedeceğiz.' Hamdolsun ki bu yolda devam ediyoruz. Siz de şahit olun ki, Van'ın bu meydanı şahit olsun ki annelerin gözyaşı dinecek, terörün gençlerimizi kullanmasına asla izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.