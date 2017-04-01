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19:03, 01 Nisan 2017 Cumartesi

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Londra'daki olaylı gösteride çok sayıda gözaltı
Londra'daki olaylı gösteride çok sayıda gözaltı

Londra’da karşıt görüşlü göstericilerin bir araya gelmesini önlemeye çalışan polis ile bazı göstericiler arasında çıkan arbedede çok sayıda gösterici gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Londra’da karşıt görüşlü göstericilerin bir araya gelmesini önlemeye çalışan polis ile bazı göstericiler arasında çıkan arbedede çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

İngiltere’nin başkentindeki ünlü Trafalgar Meydanı’nda aşırı sağcı Önce Britanya (Britan First) ve İngiliz Savunma Birliği (English Defence League) grupları ile Faşizme Karşı Birleş adlı sol görüşlü grup eş zamanlı gösteri düzenledi.

Karşıt görüşlü grupların çatışmasını engellemeye çalışan İngiliz polisi ile bazı göstericiler arasında arbede çıkarken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri arasında gerçekleşen gösterilerde, karşıt görüşlü gruplar, Trafalgar Meydanı’ndan, farklı yollardan Thames Nehri kıyısındaki Embankment bölgesinde oluşturulan miting alanlarına yürüdü.

Gruplar arasındaki gerginlik, İngiliz Savunma Birliğinin eski başkanı Tommy Robinson’ın gösteriye katılmak için Trafalgar Meydanı’na gelmesiyle büyüdü.

Bazı sol görüşlü eylemcilerin yüzlerini maskelerle kapattığı gösteride, "Nazileri ezin," "Bir daha asla! Nazilere hayır" yazılı dövizler taşındı. Aşırı sağcı göstericilerin ise İngiliz bayrakları taşıdığı görüldü.

Polis, tamamen yalıttığı aşırı sağcı gruba basının yaklaşmasına da izin vermedi.



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