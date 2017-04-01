Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:32, 01 Nisan 2017 Cumartesi
Güncel
19:22, 01 Nisan 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Erdoğan: Elinde silahla dolaşanlarla barış olur mu?
Erdoğan: Elinde silahla dolaşanlarla barış olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu PKK yanlıları ikide bir diyorlar ki 'barış, barış, barış.' Lafla barış olur mu? Elinde silahla dolaşanlarla barış olur mu?" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valiliği önünde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu PKK yanlıları ikide bir diyorlar ki 'barış, barış, barış.' Lafla barış olur mu? Elinde silahla dolaşanlarla barış olur mu? Biz inşa ediyoruz. Biz ihya ediyoruz. Biz, Diyarbakır Belediyesinin önünde hüngür hüngür ağlayan, çocukları dağa kaçırılmış anaları unutmuyoruz. Onlara barış diyenler nasıl baktılar, haince baktılar. Ama biz şefkatle baktık, merhametle baktık. Barışın fedaileri biziz, özgürlüklerin fedaisi biziz ve bundan sonra da böyle olacak." ifadelerini kullandı.

Barışın, özgürlüklerin fedaisi olduklarını, bundan sonra da böyle devam edeceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapılan yatırımların toplam bedelinin 280 katrilyon lira olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Türkiye nasıl İstanbul'suz, İzmir'siz, Trabzon'suz, Antalya'sız, Erzurum'suz olamazsa asla Diyarbakır'sız da olamaz çünkü Diyarbakır bizim kalbimiz. Bu coğrafyayı, bu halkı bizden koparmak isteyen, kalbimizi söküp almaya çalışıyor demektir. Diyarbakır, Türkiye'nin mührüdür, el uzatılmasına asla izin vermeyiz. Rabbim kaderimizi bu coğrafyada birlikte yazmış, bizim geçmişimiz gibi geleceğimiz de ortak. İnşallah aydınlık bir gelecek bizleri bekliyor." diye konuştu.

16 Nisan'ın Türkiye ile Diyarbakır için de yepyeni bir dönemin müjdecisi olacağını ifade eden Erdoğan, tören alanını dolduranlara, "Şimdi Diyarbakır'dan öyle bir seslenelim ki tüm Türkiye duysun, tüm dünya duysun. Büyük Türkiye için evet mi? Güçlü Türkiye için evet mi? Müreffeh Türkiye için evet mi? İstikrarlı Türkiye için evet mi?" diye seslendi.

Konuşması sırasında Kürtçe "Hezar caran ere (Binlerce kez evet)" diyen Erdoğan, "Bu sesi duymayanın sadece kulağı değil, kalbi de kapalı demektir. Diyarbakır'ın 16 Nisan'da işte bu mesajları duymayanlara duyuracağına, görmeyenlere göstereceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Vatandaşımızın evladını zorla elinden alamayacak"

Erdoğan, "Bu hain örgüt artık hiçbir vatandaşımızın evini başına yıkamayacak. Bu alçak örgüt hiçbir vatandaşımızın evladını zorla elinden alamayacak. Bu kalleş örgüt artık çocuğuyla, kardeşiyle, anası babasıyla tehdit ederek kimsenin siyasi iradesini rehin alamayacak. Alırlar, nerede alırlar? Avrupa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da, Belçika'da, İsviçre'de alırlar ama Türkiye'de alamayacaklar." diye konuştu. 

Bu ülkelerin sosyal demokrat, sosyalist partileri ile PKK terör örgütü mensuplarının, birlikte polis koruması altında yürüyüş yaptıklarını anlatan Erdoğan, Alman polis teşkilatının araçları içerisinde terör örgütü mensuplarının oturduğunu, camdan da terör örgütünün posterlerini taşdıklarını söyledi.

"Böyle bir demokrasi, özgürlük, hak, hukuk olur mu?" diye soran Erdoğan, "İsviçre'de parlamentonun önünde dev bir poster, üzerinde benim resmim var. Şakağıma silahı dayamış, 'öldürün' diyor. Yürüyüş yapıyorlar. Yapanlar kim? PKK terör örgütüyle, DHKP-C'si ve onun yanında onların sosyalist partisi. Kardeşlerim, Allah'ın verdiği bu canı, O'ndan başka kimse alamaz. Ne bir an ileri, ne bir an geri. Biz buna inanmışız. Öyle yürüdük bu yolda. Yola çıktığımızda kefenimizi giydik, öyle yürüdük." ifadelerin kullandı.

"Devletin kendilerine verdiği imkanları terör örgütüne teslim ettiler"

Ölenin de öldürenin de Kürt olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu alçaklar, bu katiller, hemen yapılan ilk seçimde tokadı yediler. Şimdi bu oyunlara bir daha gelmeyeceğiz. Tam tersine, demokrasinin, hukukun, Meclisin, devletin kendilerine verdiği imkanları götürdüler terör örgütüne teslim ettiler.

"Bizim arkamızda PKK, PYD, YPG var" denilerek milletin tehdit edildiğini anımsatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizlere bu zulmü reva görenlerin, bıraktım 80 milyonluk Türkiye'ye sadece şu Diyarbakır'a en küçük bir faydası oldu mu, olabilir mi? Elinde silahıyla milleti katleden teröristle, onu arkasına alıp milleti tehdit eden sözde siyasetçi arasında ne fark var? Bizim bugüne kadar yaptığımız reformlardan, hangisinin yanında durdular? En son 16 Nisan'daki tavırları ortada. Düştüler marjinal örgütlerin peşine, düştüler CHP'nin peşine, düştüler Avrupa'daki ırkçı yönetimlerin peşine. Şu anda 'hayır' deyip dolanıyorlar. Halbuki sizlerin yaşadığı sorunların, sıkıntıların en önemli sebebi mevcut yönetim sistemi değil mi? Bu, 1980'deki hazırlanan anayasa değil mi? O zaman buna 'hayır' dediklerini söyleyenlere, biz şimdi 'gelin ona madem ki hayır dediniz, gelin bu defa evet diyelim' diyoruz. 'Değiştiriyoruz, hazırlayalım' dedik. Katılmadılar. " 

"Suriçi'ne 2 bin Diyarbakır evi yapacağız"

Erdoğan, "Suriçi'ne ilk etapta 44, toplamda 2 bin Diyarbakır evi yapıp turizm sektörünün hizmetine sunacağız. Niçin Diyarbakır turizmde patlama yapmasın, neden? Terör olursa buraya ajan teröristler gelir, turist gelmez. Ajan teröristler buraya geliyor mu? Gelirler. Onların işi, gücü karıştırmak. Onlar mikserdir mikser ama terör mikseri." diye konuştu.

Cazibe Merkezleri Programları kapsamında Diyarbakır'da 6 milyar 200 milyon liralık yatırımla, 37 bin 300 kişilik istihdam hedeflediklerine dikkati çeken Erdoğan, Diyarbakır'ın ihracatı ve ithalatıyla Türkiye'nin 65'inci şehri olduğunu kaydetti.



İlgili Konular Tayyip Erdoğan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Erdoğan Elinde silahla dolaşanlarla barış olur mu
Erdoğan: Elinde silahla dolaşanlarla barış olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu PKK yanlıları ikide bir diyorlar ki 'barış, barış, barış.' Lafla barış olur mu? Elinde silahla dolaşanlarla barış olur mu?" dedi
Yıldırım'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu
Yıldırım'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Başbakan Yıldırım, "Teröristlere sadece Van'ı değil, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı dar edeceğiz, dünyayı." dedi.
Çavuşoğlu PKK nerede olursa olsun mücadelemiz sürecek
Çavuşoğlu: PKK nerede olursa olsun mücadelemiz sürecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "PKK terör örgütüdür ve Türkiye'yi hedef almaktadır. PKK nerede olursa olsun, nereye yerleşirse yerleşsin mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
Darbeciler Akar'a ikinci bildiriyi okutmak istemiş
Darbeciler, Akar'a ikinci bildiriyi okutmak istemiş

Darbeci askerler, 15 Temmuz günü derdest edilerek, Akıncı Üssü'ne getirilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a ikinci bildiriyi okutmaya çalışmış
Bahçeli Türk milleti Kürdistana izin vermeyecektir
Bahçeli: Türk milleti Kürdistana izin vermeyecektir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türk milleti Kürdistana izin vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti evinin önünde kurulması planlanan ruhsatsız bölücülük ve düşmanlık kampına müsaade etmeyecektir" dedi
Genelkurmay'dan 'Bab' açıklaması
Genelkurmay'dan 'Bab' açıklaması

TSK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde bugüne kadar 8 bin 686 el yapımı patlayıcı ve 5 bin 204 mayın ele geçirildi
Ülker'den '1 Nisan reklamı' ile ilgili yeni açıklama
Ülker'den '1 Nisan reklamı' ile ilgili yeni açıklama

Ülker'in '1 Nisan' konulu reklamı sonrasında sosyal medyada başlayan aleyhte kampanyaya karşı önce Murat Ülker'den, sonra da Ülker firmasından kamuoyuna mesaj yayınlanmıştı. Bugün de Ülker'den daha detaylı bir açıklama ve söz konusu reklamla ilgili bir dizi tedbir alındığı bilgisi geldi.
Darbe girişiminin WhatsApp yazışmaları Akıncı Üssü iddianamesinde
Darbe girişiminin WhatsApp yazışmaları Akıncı Üssü iddianamesinde

Darbe girişimi gecesi WhatsApp grubundan haberleşen darbecilerin, toplanan kitlelere silah ve tanklarla sert şekilde müdahale edileceği yönündeki talimatları içeren mesajları, Akıncı Üssü iddianamesine yansıdı.
Horasan-Erzurum karayolunda 3 tünel yapılacak'
'Horasan-Erzurum karayolunda 3 tünel yapılacak'

Bakan Arslan, "Horasan-Erzurum karayolunda birkaç tane kritik nokta var. Oraları tünel haline getirmekle ilgili karar aldık. Üç tünel ki toplam boyları projeye bağlı olarak yaklaşık 2 bin 500 ile 2 bin 700 metreye çıkıyor" dedi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin tanıtımına destek
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin tanıtımına destek

Dışişleri Bakanlığı, misyonları tarafından yurt dışında geniş bir coğrafyada düzenlenen çok sayıda etkinlikle Türkiye'nin tanıtılmasına katkı sunuyor
Akıncı Üssü iddianamesinde 5 kadın asker şüpheli
Akıncı Üssü iddianamesinde 5 kadın asker şüpheli

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin hazırlanan iddianamedeki 481 şüpheli arasında 5 kadın asker de bulunuyor
Eğribel'in yarısı aşıldı
Eğribel'in yarısı aşıldı

Kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın durduğu 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen Eğribel Tüneli'nin yarısı tamamlandı
Ankara'daki FETÖ operasyonunda 39 tutuklama
Ankara'daki FETÖ operasyonunda 39 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün başkentteki yapılanmasına ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 39'u tutuklandı
10 bin polis memuru adayı alınacak
10 bin polis memuru adayı alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce lisans mezunları arasından 10 bin öğrenci alınacak
Son bir haftadaki operasyonlarda 99 PKK'lı öldürüldü
Son bir haftadaki operasyonlarda 99 PKK'lı öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, terörle mücadele harekatı kapsamında, geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 99 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı
FETÖ'cü pilotlar kamu malına 80 milyonluk zarar verdi
FETÖ'cü pilotlar kamu malına 80 milyonluk zarar verdi

FETÖ'cü pilotların 15 Temmuz gecesi attıkları bombalar nedeniyle 80 milyon liralık kamu zararı meydana geldi

Haberler

Erdoğan'ın Erzurum programı ertelendi
Erdoğan'ın Erzurum programı ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın 'hayır' ziyaretine değerlendirme
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın 'hayır' ziyaretine değerlendirme

Erdoğan'dan Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraçlarına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraçlarına ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı 'derin şüpheye' düşürdü
Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı 'derin şüpheye' düşürdü

Erdoğan'dan Hollanda'ya yaptırım çağrısı
Erdoğan'dan Hollanda'ya yaptırım çağrısı

Erdoğan'dan yurt dışındaki vatandaşlara çağrı
Erdoğan'dan yurt dışındaki vatandaşlara çağrı

Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı
Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 