Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:50, 01 Nisan 2017 Cumartesi
Latin Amerika
21:34, 01 Nisan 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Kolombiya'da sel: 90 ölü
Kolombiya'da sel: 90 ölü
Foto: Arşiv

Kolombiya'da meydana gelen sel felaketinde en az 90 kişinin öldüğü bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kolombiya'da meydana gelen sel felaketinde en az 90 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun merkezi Mocoa'da büyük yıkıma neden olan felakette ilk belirlemelere göre, en az 90 kişi öldü.

Şehirdeki, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin gece aniden başlayan yağmurdan taşmasıyla yaşanan felakette yaklaşık 200 kişinin yaralandığı aktarılırken, birçok kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Taşkın sonrası elektrik ve içme suyundan tamamen mahrum kalan şehrin bazı bölgelerinin yıkıldığı ifade edildi.

Bu arada, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos olayın ardından, Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, Sağlık Bakanı Alejandro Gaviria ve Çevre Bakanı Luis Gilberto Murillo ile bölgeye hareket etti.

 



İlgili Konular Kolombiya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Latin Amerika Haberleri
Kolombiya'da sel 90 ölü
Kolombiya'da sel: 90 ölü

Kolombiya'da meydana gelen sel felaketinde en az 90 kişinin öldüğü bildirildi
Londra'daki olaylı gösteride çok sayıda gözaltı
Londra'daki olaylı gösteride çok sayıda gözaltı

Londra’da karşıt görüşlü göstericilerin bir araya gelmesini önlemeye çalışan polis ile bazı göstericiler arasında çıkan arbedede çok sayıda gösterici gözaltına alındı
Kerkük'teki bayrak krizinde son durum
Kerkük'teki bayrak krizinde son durum

Kerkük kentinde Kürt bayrağı asılmasının ardından Bağdat yönetimi, kentte sadece Irak bayrağının asılması yönünde karar aldı
Irak'ta DEAŞ'ın 'ikinci adamı' öldürüldü
Irak'ta DEAŞ'ın 'ikinci adamı' öldürüldü

Irak’ta terör örgütü DEAŞ'ın "ikinci adamı" olduğu belirtilen Hamid el-Cumeyli'nin, ordu güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi
Frankfurt'ta oy verme işlemi devam ediyor
Frankfurt'ta oy verme işlemi devam ediyor

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Karartı, anayasa değişikliği halk oylaması için Frankfurt'ta oy verme işlemlerinin durduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti
Esed rejiminin kuşattığı Vaer'den tahliyeler sürüyor
Esed rejiminin kuşattığı Vaer'den tahliyeler sürüyor

Beşşar Esed rejiminin kuşattığı ve ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ettiği Humus'taki Vaer semtinden tahliye edilecek askeri muhaliflerin ve sivillerin yer aldığı üçüncü kafile hareket etti
Ermenistan yarın sandık başına gidecek
Ermenistan yarın sandık başına gidecek

Ermenistan, 2 Nisan Pazar günü parlamento seçimleri için sandık başına gidecek
Avrupa'nın aşırı sağcı kadın temsilcileri
Avrupa'nın aşırı sağcı kadın temsilcileri

Avrupa genelinde yükselişte olan aşırı sağcı partilerde kadın liderler ve üyelerin son yıllardaki artışı dikkati çekiyor
Trump Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşecek
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi ile 6-7 Nisan'da Florida'da görüşeceğini açıkladı
ABD'de Filistin bayrağı göndere çekildi
ABD'de Filistin bayrağı göndere çekildi

ABD New Jersey'de North Bergen kenti belediye binasında "30 Mart Filistin Toprak Günü"nden bir gün sonra gerçekleştirilen törende ABD bayrağının yanında Filistin bayrağı göndere çekildi
Beyaz Saray 'Esed'i resmen kabullendi
Beyaz Saray 'Esed'i resmen kabullendi

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, "Suriye'de siyasi gerçeği kabullenmeliyiz" diyerek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kaderine karar verecek merciin Suriye halkı olduğunu söyledi
ABD'den NATO müttefiklerine iki ay süre
ABD'den NATO müttefiklerine iki ay süre

ABD Dışişleri Rex Tillerson, NATO müttefiklerini savunma harcamalarını artırmaları ya da iki ay içinde ittifakın bütçe gerekliliklerini yerine getirmek için bir plan hazırlamaları konusunda uyardı
Suriye konulu Cenevre 5 görüşmeleri sona erdi
Suriye konulu Cenevre 5 görüşmeleri sona erdi

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde süren 5. tur Suriye görüşmelerinin siyasi geçiş için "hazırlık niteliğinde" tamamlandığını söyledi
Güney Osetya'nın bazı askeri birlikleri Rus ordusuna katıldı
Güney Osetya'nın bazı askeri birlikleri Rus ordusuna katıldı

Tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın bazı askeri birliklerinin Rusya ordusuna katılmasını öngören anlaşma imzalandı
Wikileaks'ten CIA'nın 'hedef şaşırttığı' iddiası
Wikileaks'ten CIA'nın 'hedef şaşırttığı' iddiası

Wikileaks, CIA'nın siber operasyonlarında kullandığı kötü amaçlı yazılımları başka ülke ve örgütlere ait gibi gösterdiğini ileri sürdü
BM'den İsrail'e kınama
BM'den İsrail'e kınama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten, İsrail'in "barışı tehdit eden ve iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı tüm eylemlerini" kınama geldi

Haberler

FARC, BM'ye 400 silah daha teslim edecek
FARC BM'ye 400 silah daha teslim edecek

Venezuela askerleri Kolombiya topraklarına girdi
Venezuela askerleri Kolombiya topraklarına girdi

FARC silahlara veda ediyor
FARC silahlara veda ediyor

Kolombiya'da barışa rağmen şiddet sürüyor
Kolombiya'da barışa rağmen şiddet sürüyor

Kolombiya Devlet Başkanı hakkında rüşvet iddiası
Kolombiya Devlet Başkanı hakkında rüşvet iddiası

Kolombiya ile FARC arasındaki müzakerelerde sona doğru
Kolombiya ile FARC arasındaki müzakerelerde sona doğru

Kolombiya'da aranan ELN üyesi yakalandı
Kolombiya'da aranan ELN üyesi yakalandı

Kolombiya'da boğa güreşleri protestosu
Kolombiya'da boğa güreşleri protestosu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 