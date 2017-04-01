Kolombiya'da sel: 90 ölü

Kolombiya'da meydana gelen sel felaketinde en az 90 kişinin öldüğü bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun merkezi Mocoa'da büyük yıkıma neden olan felakette ilk belirlemelere göre, en az 90 kişi öldü.
Şehirdeki, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin gece aniden başlayan yağmurdan taşmasıyla yaşanan felakette yaklaşık 200 kişinin yaralandığı aktarılırken, birçok kişinin de kaybolduğu bildirildi.
Taşkın sonrası elektrik ve içme suyundan tamamen mahrum kalan şehrin bazı bölgelerinin yıkıldığı ifade edildi.
Bu arada, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos olayın ardından, Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, Sağlık Bakanı Alejandro Gaviria ve Çevre Bakanı Luis Gilberto Murillo ile bölgeye hareket etti.
Kolombiya'da meydana gelen sel felaketinde en az 90 kişinin öldüğü bildirildi
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