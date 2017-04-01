22:10, 01 Nisan 2017 Cumartesi

Yıllar önce çalınan 3 tablo müzeye teslim edildi





Ankara polisi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nden çalınan tablolardan 3'üne ulaşarak, eserleri müzeye teslim etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başkent polisi, 2005-2007 yıllarında Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nden çalınan tablolardan 3'üne ulaşarak, eserleri müzeye teslim etti. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nden 2005-2007 yıllarında çalınan eserlere ilişkin soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüpheli C.B'nin elinde müzeden çalınan 3 tablonun olduğu belirlendi. C.B. ile 29 Mart'ta irtibata geçen polis, şüphelinin çalıntı 3 tabloyu rızasıyla teslim etmesini sağladı. Resim ve Heykel Müze Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü görevlilerince üzerinde gerekli incelemeler yapılan tablolar, müzeye teslim edildi. Bilgisine başvurulan C.B, serbest bırakıldı.

İlgili Konular Ankara

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.