Güncelleme: 22:51, 01 Nisan 2017 Cumartesi

Yıldırım'dan Ülker'in '1 Nisan reklamı' için açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Hakan Çelik'in Ülker'in 1 Nisan reklamıyla ilgili sorusunu cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, "zaten toplumda bir tedirginlik var. Malesef bu tedirginliği tetikleyen bir reklam. Hakikaten 1 Nisan şakası gibi geliyor insana" dedi.

Yıldırım konuyla ilgili şöyle konuştu:

"İzlemedim ama duydum. Anlatıldı bana da. Yersiz, anlamsız, insanlara darbe günlerini hatırlatan bir takım ifadeler varmış. Hesaplaşmadan, ablalardan, abilerden bahsediliyormuş.

Zaten toplumda bir tedirginlik var. Malesef bu tedirginliği tetikleyen bir reklam diyelim. Hakikaten 1 Nisan şakası gibi geliyor insana.

Ülker de zannediyorum bir açıklama yaptı.

Herkesin bugünlerde çok daha sorumlu ve duyarlı davranması lazım. Milletin duyarlılığına saygı gösterilmesi lazım."

NE OLMUŞTU?

Ülker'in resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan '1 Nisan' konulu reklamı sonrasında sosyal medyada başlayan aleyhte kampanyaya karşı önce dün gece Murat Ülker'den, sonra da Ülker firmasından kamuoyuna mesaj yayınlanmıştı. Bugün de Ülker'den daha detaylı bir açıklama ve söz konusu reklamla ilgili bir dizi tedbir alındığı bilgisi gelmişti.