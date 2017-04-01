Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
00:58, 02 Nisan 2017 Pazar
Güncel
Güncelleme: 22:51, 01 Nisan 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Yıldırım'dan Ülker'in '1 Nisan reklamı' için açıklama
Yıldırım'dan Ülker'in '1 Nisan reklamı' için açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, gündemdeki Ülker'in 1 Nisan reklam filmiyle ilgili soruyu cevapladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Hakan Çelik'in Ülker'in 1 Nisan reklamıyla ilgili sorusunu cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, "zaten toplumda bir tedirginlik var. Malesef bu tedirginliği tetikleyen bir reklam. Hakikaten 1 Nisan şakası gibi geliyor insana" dedi.

Yıldırım konuyla ilgili şöyle konuştu:

"İzlemedim ama duydum. Anlatıldı bana da. Yersiz, anlamsız, insanlara darbe günlerini hatırlatan bir takım ifadeler varmış. Hesaplaşmadan, ablalardan, abilerden bahsediliyormuş.

Zaten toplumda bir tedirginlik var. Malesef bu tedirginliği tetikleyen bir reklam diyelim. Hakikaten 1 Nisan şakası gibi geliyor insana.

Ülker de zannediyorum bir açıklama yaptı.

Herkesin bugünlerde çok daha sorumlu ve duyarlı davranması lazım. Milletin duyarlılığına saygı gösterilmesi lazım."

NE OLMUŞTU? 

Ülker'in resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan '1 Nisan' konulu reklamı sonrasında sosyal medyada başlayan aleyhte kampanyaya karşı önce dün gece Murat Ülker'den, sonra da Ülker firmasından kamuoyuna mesaj yayınlanmıştı. Bugün de Ülker'den daha detaylı bir açıklama ve söz konusu reklamla ilgili bir dizi tedbir alındığı bilgisi gelmişti.

 

 



İlgili Konular Binali Yıldırım ülker murat ülker
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Yıldırım'dan Ülker'in '1 Nisan reklamı' için açıklama
Yıldırım'dan Ülker'in '1 Nisan reklamı' için açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, gündemdeki Ülker'in 1 Nisan reklam filmiyle ilgili soruyu cevapladı
Yıllar önce çalınan 3 tablo müzeye teslim edildi
Yıllar önce çalınan 3 tablo müzeye teslim edildi

Ankara polisi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nden çalınan tablolardan 3'üne ulaşarak, eserleri müzeye teslim etti
ABD'de kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemi başladı
ABD'de kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemi başladı

ABD'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için sandık başına gitti
Erdoğan Elinde silahla dolaşanlarla barış olur mu
Erdoğan: Elinde silahla dolaşanlarla barış olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu PKK yanlıları ikide bir diyorlar ki 'barış, barış, barış.' Lafla barış olur mu? Elinde silahla dolaşanlarla barış olur mu?" dedi
Yıldırım'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu
Yıldırım'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Başbakan Yıldırım, "Teröristlere sadece Van'ı değil, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı dar edeceğiz, dünyayı." dedi.
Çavuşoğlu PKK nerede olursa olsun mücadelemiz sürecek
Çavuşoğlu: PKK nerede olursa olsun mücadelemiz sürecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "PKK terör örgütüdür ve Türkiye'yi hedef almaktadır. PKK nerede olursa olsun, nereye yerleşirse yerleşsin mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
Darbeciler Akar'a ikinci bildiriyi okutmak istemiş
Darbeciler, Akar'a ikinci bildiriyi okutmak istemiş

Darbeci askerler, 15 Temmuz günü derdest edilerek, Akıncı Üssü'ne getirilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a ikinci bildiriyi okutmaya çalışmış
Bahçeli Türk milleti Kürdistana izin vermeyecektir
Bahçeli: Türk milleti Kürdistana izin vermeyecektir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türk milleti Kürdistana izin vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti evinin önünde kurulması planlanan ruhsatsız bölücülük ve düşmanlık kampına müsaade etmeyecektir" dedi
Genelkurmay'dan 'Bab' açıklaması
Genelkurmay'dan 'Bab' açıklaması

TSK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde bugüne kadar 8 bin 686 el yapımı patlayıcı ve 5 bin 204 mayın ele geçirildi
Ülker'den '1 Nisan reklamı' ile ilgili yeni açıklama
Ülker'den '1 Nisan reklamı' ile ilgili yeni açıklama

Ülker'in '1 Nisan' konulu reklamı sonrasında sosyal medyada başlayan aleyhte kampanyaya karşı önce Murat Ülker'den, sonra da Ülker firmasından kamuoyuna mesaj yayınlanmıştı. Bugün de Ülker'den daha detaylı bir açıklama ve söz konusu reklamla ilgili bir dizi tedbir alındığı bilgisi geldi.
Darbe girişiminin WhatsApp yazışmaları Akıncı Üssü iddianamesinde
Darbe girişiminin WhatsApp yazışmaları Akıncı Üssü iddianamesinde

Darbe girişimi gecesi WhatsApp grubundan haberleşen darbecilerin, toplanan kitlelere silah ve tanklarla sert şekilde müdahale edileceği yönündeki talimatları içeren mesajları, Akıncı Üssü iddianamesine yansıdı.
Horasan-Erzurum karayolunda 3 tünel yapılacak'
'Horasan-Erzurum karayolunda 3 tünel yapılacak'

Bakan Arslan, "Horasan-Erzurum karayolunda birkaç tane kritik nokta var. Oraları tünel haline getirmekle ilgili karar aldık. Üç tünel ki toplam boyları projeye bağlı olarak yaklaşık 2 bin 500 ile 2 bin 700 metreye çıkıyor" dedi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin tanıtımına destek
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin tanıtımına destek

Dışişleri Bakanlığı, misyonları tarafından yurt dışında geniş bir coğrafyada düzenlenen çok sayıda etkinlikle Türkiye'nin tanıtılmasına katkı sunuyor
Akıncı Üssü iddianamesinde 5 kadın asker şüpheli
Akıncı Üssü iddianamesinde 5 kadın asker şüpheli

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin hazırlanan iddianamedeki 481 şüpheli arasında 5 kadın asker de bulunuyor
Eğribel'in yarısı aşıldı
Eğribel'in yarısı aşıldı

Kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın durduğu 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen Eğribel Tüneli'nin yarısı tamamlandı
Ankara'daki FETÖ operasyonunda 39 tutuklama
Ankara'daki FETÖ operasyonunda 39 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün başkentteki yapılanmasına ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 39'u tutuklandı

Haberler

Yıldırım'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu
Yıldırım'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Yıldırım'dan Halisdemir ailesine taziye telefonu
Yıldırım'dan Halisdemir ailesine taziye telefonu

Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya uyarı
Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya uyarı

Yıldırım'dan 'seçim barajı' açıklaması
Yıldırım'dan 'seçim barajı' açıklaması

Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'Dersim' mesajı
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'Dersim' mesajı

Yıldırım'dan 'Nevruz Bayramı' mesajı
Yıldırım'dan 'Nevruz Bayramı' mesajı

Başbakan Yıldırım eski bakanlarla buluşacak
Başbakan Yıldırım eski bakanlarla buluşacak

Yıldırım'dan Hollanda seçimlerine 'ayarlı' yorum
Yıldırım'dan Hollanda seçimlerine 'ayarlı' yorum






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 