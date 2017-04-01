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DEAŞ karşıtı koalisyon 229 sivili 'yanlışlıkla' öldürmüş
DEAŞ karşıtı koalisyon 229 sivili 'yanlışlıkla' öldürmüş

CENTCOM verilerine göre ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, göreve başladığı 2014 yılının ağustos ayından şubat ayına kadar toplam 229 sivilin "yanlışlıkla" ölümüne neden olduğu bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) verilerine göre ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, göreve başladığı 2014 yılının ağustos ayından şubat ayına kadar toplam 229 sivilin "yanlışlıkla" ölümüne neden olduğu bildirildi.

CENTCOM, DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak ve Suriye'deki hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısına ilişkin şubat ayı raporunu açıkladı.

Aynı süre içinde Irak ve Suriye'de toplam 18 bin 645 hava saldırısının düzenlendiği ve bu saldırılara ilişkin 396 sivil kaybı ihbarı geldiği bildirildi. 396 ihbardan sadece 102'sinin "güvenilir" olduğu belirtilen açıklamada, sivil kayıplarının toplam 229 olduğu açıklandı. Önceki ayın raporunda bu sayı 220 olarak ifade edilmişti.

PENTAGON'A GÖRE KOALİSYON MUSUL'DA 9 SİVİLİ 'YANLIŞLIKLA' VURDU

CENTCOM, Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016'dan Musul'un doğusunun kurtarıldığı 18 Şubat'a kadar 37 sivil kaybı ihbarı geldiğini, bunlardan 5'inin güvenilir olduğunu ve toplamda sadece 9 sivilin "yanlışlıkla" öldürüldüğünü kaydetti.

BAĞIMSIZ KAYNAKLARA GÖRE ÖLEN SİVİL SAYISI ÇOK DAHA FAZLA

Ancak yerel kaynaklar ve koalisyonun hava saldırılarını yakından izleyen birçok bağımsız sivil toplum örgütü, Irak ve Suriye'de çok daha fazla sivilin DEAŞ karşıtı koalisyonun hava saldırılarında hayatını kaybettiğini iddia ediyor.



İlgili Konular Suriye ırak DEAŞ ABD
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