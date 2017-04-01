Amerika Diyanet Merkezinin (DCA) açılışının 1. yıl dönümünün etkinliklerle kutlandığı bildirildi.
ABD'de başkent Washington'a yarım saatlik mesafedeki DCA'da gerçekleştirilen 1. yıl dönümü etkinliklerinde çok sayıda davetli yer aldı.
Bünyesinde ABD'nin en büyük camilerinden birini barındıran merkezde verilen yemeğin ardından misafirler kültür merkezindeki etkinliğe katıldı. Caminin imamı Ali Tos'un sesinden Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından misafirlere DCA'de yeni dönemde yapılması planlanan organizasyonlar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.
Yıl dönümü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan DCA Başkanı Yaşar Çolak, geçen yıl 1 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve büyük bir coşkunun yaşandığı merkezin daha ilk yılında önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini anlattı.
Hem geçen yılki başarılarını paylaşmak, hem de yeni döneme ilişkin projelerini anlatmak için geniş bir buluşma organize ettiklerini söyleyen Çolak, bu vesileyle planladıkları etkinlikleri misafirlerin beğenisine sunduklarını belirtti.
Rize'den ABD'ye gezmek için gelen ve DCA'daki programa katılan Rıfat Kaya, hem camiyi hem de cami etrafındaki misafirhane, kültür merkezi, restoran ve diğer binalarıyla külliye özelliği taşıyan Merkezi çok beğendiğini anlattı.
"Burası anlatmakla olmaz, gelip görmeniz ve yaşamanız lazım." diyen Kaya, imkanı olan her Türk vatandaşının ABD'ye yolu düştüğünde Amerika Diyanet Merkezini görmesini tavsiye ettiğini dile getirdi.
ABD'nin mevcut kültürel zenginliğine yeni bir renk katan Merkezdeki cami, 16. yüzyıl geleneksel Osmanlı mimarisine uygun olarak inşa edildi. ABD'deki iki minareli tek cami olan ibadethanede, avlu da dahil aynı anda 3 bin kişi ibadet edebiliyor. Yaklaşık 16 dönümlük arazi üzerine kurulan DCA'daki caminin altında 300 metrekare genişliğinde İslam Eserleri Müzesi yer alıyor.
Amerika Diyanet Merkezinin açılışının 1. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.
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