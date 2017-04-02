09:17, 02 Nisan 2017 Pazar

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 02 Nisan 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde toplu açılış törenine katılacak.

(Ankara/12.30)

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Valiliği ziyaret edecek, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak, partisinin İl Başkanlığının yeni binasının açılışını gerçekleştirecek, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Kayseri/15.45/16.30/18.00/19.30)​

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarınca Eyüp Kültür Merkezinde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Genç STK Buluşması'na, Esenyurt Turgut Özal Stadyumu'nda ise Büyük Ordulular Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/19.00)

2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'nın Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde halkla buluşacak.

(Adana/17.30/18.30)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli bireyler ve aileleri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/10.30)

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Trakya Türkleri Derneği ile toplantı yapacak, AK Parti İl Başkanlığı ile Soma teşkilatını ve Kınık Belediyesini ziyaret edecek, Kınık Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulunacak, Manisa ve Kınık'ta Balkan göçmenleri ve muhtarlarla buluşacak, sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarıyla toplantıda bir araya gelecek, İzmir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla buluşacak.

(Manisa/10.00-17.30/İzmir/19.30)

5- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kurtalan Bahçe Saray Düğün Salonu'nda STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluşacak, Valiliği ve kitap fuarını ziyaret edecek, amatör sporcularla bir araya gelecek, Siirt Merkez Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nin temel atma töreni ve Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde Genç Kürsü programına katılacak.

(Siirt/11.00-16.00)

6- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Körfez Belediyesince düzenlenen temel atma ve açılış bayramına katılacak.

(Kocaeli/14.30)

7- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ziyaret edecek, Yenice, Çan ve Biga ilçelerinde gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtımı ile DSİ tarafından inşa edilen tesislerin temel atma törenlerine iştirak edecek.

(Çanakkale/10.30-17.00)

8- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kamu Özel Ortaklığı projeleri ve sağlık turizminin ele alınacağı sempozyuma, Ümraniye Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi açılışına, Erzurumlular Büyük Buluşması'na katılacak, esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.

(İstanbul/09.00-20.15)

9- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ordu mitingine katılacak.

(Ordu/14.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümüşova'da halka seslenecek, ziyaretlerde bulunacak, konferansa iştirak edecek.

(Düzce/15.00-19.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Dernekler Federasyonunun kahvaltısına ve "Malatyalılar Esenler'de Buluşuyor" programına katılacak.

(İstanbul/10.00/16.00)

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Konursu ve Akşar köylerini, Arpalı beldesini ve Aydıntepe ilçesini ziyaret edecek.

(Bayburt/ 09.30/14.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Mogadişu'da Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri tarafından kabul edilecek. Kaynak, Acil İnsan Yardım Programı kapsamında dağıtılacak gıda maddelerini taşıyan tırların uğurlama törenine katılarak, yapımı TİKA tarafından gerçekleştirilen Askeri Eğitim Tesisleri'nin inşaat sahasında incelemelerde bulunacak.

(Somali)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul'da bazı programlara katılacak.

(İstanbul/12.30-19.15)

3- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ev sahipliğinde ara bölgede düzenlenecek yemekte bir araya gelecek.

(Lefkoşa)

4- Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor.

(Belgrad)

5- Ermenistan'da parlamento seçimleri izleniyor.

(Erivan)

6- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Yemen)

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Suriye)

KÜLTÜR SANAT

1- Sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe, CKM'de düzenlenecek tören ve öğleyin Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

(İstanbul/10.30-13.15)

SPOR

1- Avrupa Halter Şampiyonası Hırvatistan'da başlayacak.

- Şampiyonanın ilk gününde Türk sporculardan kadınlar 48 kiloda Şaziye Erdoğan ve Gamze Karakol, erkekler 56 kiloda Muammer Şahin ve Okan Yılmaz, 62 kiloda ise Hurşit Atak ve Bünyamin Sezer podyuma çıkacak.

(Split/11.30/17.00/20.00)

2- Voleybolda Avrupa kupaları mesaisi.

- Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray, Rusya'nın Dinamo Kazan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

- Erkekler Challenge Kupası yarı final rövanş maçlarında Ziraat Bankası, Fransa'nın Chaumont Volley-Ball 52 takımıyla Bursa'da, Galatasaray

HDI Sigorta da Rusya temsilcisi Fakel ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

- Kadınlar Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Almanya'nın Palmberg takımını konuk edecek.

(Kazan/18.00/Bursa/14.00/17.00/İstanbul/19.00)

3- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stil 66, 75, 85 ve 130 kilo müsabakalarıyla Macaristan'da sona erecek.

- Şampiyonanın son gününde Türk sporculardan 66 kiloda Volkan Çakıl, 75 kiloda Fatih Cengiz, 85 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Osman Yıldırım mindere çıkacak.

(Szombathely/10.30/18.00)

4- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasına Çaykur Rizespor-Trabzonspor, Osmanlıspor-Gaziantepspor, Beşiktaş-Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor-Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/16.00/Ankara/16.30/İstanbul/Konya/19.00)

5- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Doğuş, Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol,

Fenerbahçe-TOFAŞ, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler- Demir İnşaat Büyükçekmece müsabakalarıyla sürecek.

(İstanbul/15.00/17.00/19.00/Ankara/15.00)

6- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 24. hafta İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.30)

7- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı 1. devresinin ikinci gününde Şanlıurfa Memleketspor-Afyon Belediyesi Yüntaş, Tokat Belediye Plevne-Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

(İzmir/15.00/17.00)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı 1. devresinin ilk gününde Seramiksan-Sarıyer Belediyespor, İdmanocağı-Nilüfer Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/16.00)

9- Erkekler Hentbol Süper Lig'de 23. hafta müsabakaları tamamlanacak.

10- TFF 1. Lig'in 26. haftasına Sivasspor-Manisaspor, Denizlispor-Altınordu, Adana Demirspor-Ümraniyespor, Göztepe-Giresunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/Denizli/13.00/Adana/16.00/İzmir/17.00)

11- Spor Toto 2. Lig ile Spor Toto 3. Lig 2 ve 3. gruplarda 30. hafta karşılaşmaları oynanacak.

12- Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı İspanya Grand Prix'si koşulacak.

(Alcaniz/12.30)

ÖZEL HABER

1- Hazineden vatandaşa "altın" fırsat

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

- "Yastık altındaki altınları ekonomimize kazandırmak amacıyla 'altın tahvili' ve 'altına dayalı kira sertifikası' olmak üzere iki yeni güvenli yatırım aracını finansal sistemimize katacağız"

- "Finansal sistemin derinlik kazanmasını sağlayacak bu önemli adımla vatandaşlarımız yastık altında atıl duran altınlardan ilave getiri sağlayacak, tasarruflar artacak ve ekonomiye ivme kazandırılacak"

- "Dünyada bir ilk özelliği taşıyan çalışma, kısa bir süre içinde tamamlanarak hayata geçecek"

2- Asyalı yatırımcıların gözü Türkiye'de

- EY verilerine göre, Asyalı şirketler, geçen yıl 15 Türk şirketinin ya tamamını satın aldı ya da değişik oranlarda ortak oldu

- DEİK Türkiye Asya-Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı:

- "Türkiye'de üretim AB'ye vergisiz satış sağlıyor. Çin menşeli ürünlerde gümrük vergileri yükseldiği için buradaki firmalar Türkiye'ye gelip üretim yapmaya pozitif bakıyor"

- EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler:

- "Asyalı yatırımcılar Türkiye'yi Avrupa ve Orta Doğu'ya önemli bir geçiş noktası olarak görüyor. Türk şirketlerinin hem Orta Doğu hem de Avrupa'da müşteri bazına sahip olmaları ve aynı zamanda ucuz iş gücüne sahip olması özellikle Asyalı otomotiv şirketlerini cezbeden önemli etkenler olarak ön plana çıkıyor"

3- YÖK'ten üniversiteye girişte "zihinsel engellilere" kolaylık

-Yükseköğretim Genel Kurulunca, YGS'de 100 puan şartı ile üniversitelere özel yetenek sınavı ile girebilecek engelli öğrencilere zihinsel engellilerin de dahil edilmesi kararı alındı

- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak programlara girişte, engelli öğrenciler diğerlerinden ayrı sınava alınacak