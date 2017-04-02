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İnternetle Hayat Kolay Projesi tanıtım toplantısı
İnternetle Hayat Kolay Projesi tanıtım toplantısı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: "Okuryazarlığın belli bir düzeye gelmesi için verilen mücadelede önemli bir noktaya gelindi ama artık onunla yetinmiyoruz diyoruz ki 'bilgisayar okuryazarı olsunlar' ama bununla da yetinmesinler, aktif bir şekilde kullansınlar, hayatın içinde olsunlar. Çünkü bilişim teknolojilerinin girmediği alan yok" açıklaması yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'de okuryazarlığın belli bir düzeye gelmesi için verilen mücadele önemli bir noktaya gelindiğini belirterek, "Artık onunla yetinmiyoruz diyoruz ki 'bilgisayar okuryazarı olsunlar' ama bununla da yetinmesinler, aktif bir şekilde kullansınlar, hayatın içinde olsunlar. Çünkü bilişim teknolojilerinin girmediği alan yok." dedi.

Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany'in ev sahipliğinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Mukim Temsilci Yardımcısı Atila Uras ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla "İnternetle Hayat Kolay Projesi" tanıtım toplantısı Kars’ta yapıldı.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, okuryazarlığın önemli bir düzeye gelmesi için verilen mücadelede önemli bir noktaya gelindiğini anlatarak, "Artık onunla yetinmiyoruz diyoruz ki 'bilgisayar okuryazarı olsunlar' ama bununla da yetinmesinler, aktif bir şekilde kullansınlar, hayatın içinde olsunlar. Çünkü bilişim teknolojilerinin girmediği alan yok." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Habitat'a verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Arslan, Kars'ın Digor ilçesine okul yaptıran Türk Telekom'un, eğitim konusundaki yatırımlarının devam etmesini istedi.

Arslan internetin hayatı kolaylaştırdığına dikkati çekerek, "İnternetsiz ev kalmasın" uygulamasıyla, internetin girmediği yaklaşık 2 milyon haneye ucuz internet hizmetinin Türk Telekom tarafından sağlanacağını söyledi. Arslan, "Ama derdimiz sadece internetle tanıştırmak değil, derdimiz bu tanışıklıktan kaynaklı insanlarımızın dünya ile entegre olacak şekilde interneti kullanmalarıdır." dedi.

Bilişim sektörünün sınırları kaldırdığına işaret eden Arslan, sınırsız bir şekilde sonsuz imkan sunan bu alandan yararlanmak için önce mekandan bağımsız bir şekilde internetin öğretilmesi gerektiğini, kamu olarak üzerilerine düşeni yaptıklarını ancak gönüllülüğün her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu da Türk Telekom'un bilişim alanındaki çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçirdiğini ifade ederek, söz konusu projeler hakkında bilgi verdi.

Ülkede fırsat eşitliği yaratmak istediklerini dile getiren Kutlu, bilişim alanındaki imkanları ülkenin her yerine getirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Kutlu, Bakan Arslan tarafından açıklanan ucuz internet projesiyle de her vatandaşa interneti ulaştırmaya adım adım yaklaştıklarını kaydetti.

İnternetle Hayat Kolay projesi kapsamında Kars ve çevresinde eğitim veren gönüllülerinden Şengül Bayık da proje çerçevesinde bugüne kadar 35 yaş üstü 23 bin kişiye bilgisayar kullanmayı öğrettiklerini belirterek, hedeflerinin yıl sonuna kadar 30 bin kişiye ulaşmak olduğunu vurguladı.

Katılımcılardan 66 yaşındaki ev hanımı Fatma Özcan ise gurbetteki çocuklarıyla konuşmak için interneti kullanmayı öğrendiğini söyledi.

Türk Telekom’un internet eğitimleri, bugüne kadar ev hanımlarından emeklilere, muhtarlardan denetim serbestliği olan mahkumlara, işitme ve bedensel engellilere kadar, çok geniş bir kitleyi dijital dünyaya kazandırdı.

Proje kapsamındaki eğitimlerin video halinde internet ortamına taşınmasıyla birlikte söz konusu çalışmalar, ücretsiz ve operatör bağımsız olarak mobil uygulama ve web sitesi üzerinden tüm vatandaşların kullanımına sunuldu.

Ayrıca, mobil uygulamada görme engellilere internet okur yazarlığını anlatan özel içerikler de bulunuyor. Tüm uygulama, görme engellilerin kullandığı ekran okuyucu programlar için de erişilebilir hale getirildi.



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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: "Okuryazarlığın belli bir düzeye gelmesi için verilen mücadelede önemli bir noktaya gelindi ama artık onunla yetinmiyoruz diyoruz ki 'bilgisayar okuryazarı olsunlar' ama bununla da yetinmesinler, aktif bir şekilde kullansınlar, hayatın içinde olsunlar. Çünkü bilişim teknolojilerinin girmediği alan yok" açıklaması yaptı
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