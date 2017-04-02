10:15, 02 Nisan 2017 Pazar

Sırbistan yeni Cumhurbaşkanını seçiyor





Sırbistan'da 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sırbistan'da, bugün yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için halk sandık başında. 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde, 6 milyon 724 bin 949 kayıtlı seçmen yurt içi ve yurt dışındaki 8 bin 396 merkezde oy kullanabilecek. Seçimde, 126'sı yabancı 2 bin 81 gözlemci görev yapıyor. Devlet Seçim Komisyonunun (RIK) resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor. Seçimde, Başbakan Aleksandar Vucic, eski Dışişleri Bakanı Vuk Jeremic, AB ve NATO karşıtı tutumuyla bilinen Vojislav Seselj'in yanı sıra Sasa Jankovic, Miroslav Parovic, Sasa Radulovic, Luka Maksimovic, Bosko Obradovic, Aleksandar Popovic, Milan Stamatovic ve Nenad Canak yarışıyor. Sırbistan'da halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı, 5 yıl süreyle görev yapıyor.

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