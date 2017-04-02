10:23, 02 Nisan 2017 Pazar

Paraguay'da kongre binasını yaktılar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Paraguay senatosunda yapılan oylamada, devlet başkanının ikinci kez göreve gelmesinin önünü açan anayasa değişikliğinin kabul edilmesi üzerine ülkede sokak gösterileri patlak verdi. Anayasa değişikliğini protesto eden göstericiler dün 1 Nisan'da kongre binasını ateşe verdi.

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da Senatoya sunulan ve devlet başkanının ikinci kez seçilmesini sağlayan anayasa değişikliği, 45 senatörden 25'inin evet oyuyla kabul edilince Kongre binası önünde anayasal değişikliği protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Çatışma esnasında bazı göstericilerin polis kordonunu geçerek Kongre binasının ilk katına girdiği, daha sonra da buradaki belgelerle mobilyaları ateşe verdiği bildirildi.

Paraguay polisinin tazyikli su ve plastik mermilerle göstericilere müdahale ederek binadan çıkarmasının ardından itfaiye ekiplerinin yangını söndürebildiği aktarıldı.

Senato Başkanı Roberto Acevedo'nun yasa değişikliğinin oylamaya sunulmasındaki sürecin Senato kurallarını ihlal ettiği beyanatında bulunduğu, bununla ilgili olarak Yüksek Mahkemeye oylamanın iptali için itirazda bulunacağını söylediği belirtildi. Paraguay'da devlet başkanlarının görev süresi 5 yıl olduğundan bahsi geçen yasa değişikliğinin Devlet Başkanı Horacio Cartes'in 2018'de düzenlenecek seçimde bir kez daha aday olmasının önünü açtığı ifade ediliyor.