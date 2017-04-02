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YDS başladı
YDS başladı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YDS, saat 10.00'da başladı. Sınav, 3 saat (180 dakika) sürecek.

Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak ve güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 09.45'te kapatılarak, bu saatten sonra gelenler alınmadı.

YDS İlkbahar Dönemi Sınavı, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden yapılıyor.



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