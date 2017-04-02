10:48, 02 Nisan 2017 Pazar

Afganistan'da 200 Taliban üyesi teslim oldu





Afganistan Belh'te 200 Taliban üyesinin silah bırakarak hükümete teslim olduğu açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 200 Taliban silah bırakarak hükümete teslim oldu. Teslim olma törenine Belh Milletvekili Alem Han Azadi, Belh İl Şura Başkanı Muhammad Afzal Hadid, Belh İstihbarat Başkanı İbadullah İbad ve Belh Emniyet Müdürü Sayed Kemal Sadat katıldı. Belh İl Şura Başkanı Hadid de kimsenin çatışma yoluyla amacına ulaşamayacağını vurguladı. Ülkede yıllardır devam eden savaştan herkesin bıktığını ifade eden Hadid, halkın barışa çok ihtiyacının olduğunu belirtti.

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