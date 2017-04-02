10:59, 02 Nisan 2017 Pazar

Kolombiya'daki selde ölü sayısı 254 oldu





Kolombiya'nın güney batısında meydana gelen yoğun yağış ve toprak kaymasında ölü sayısının 254'e yükseldiği açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kolombiya'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısı 254'e yükseldi. Kolombiya'nın güneyindeki Mocoa şehrinde gece aniden bastıran yağmurlar, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin taşmasına neden olmuş, 17 mahalle sular altında kalmıştı.

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