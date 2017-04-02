11:15, 02 Nisan 2017 Pazar

HDP'li vekil Taşdemir gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

HDP'nin 'Hayır' mitingleri kapsamında bölge turuna çıkan ve bugün Bingöl ket merkezi ile Karlıova ve Muş'un Varto ilçelerinde mitingleri olan ve partisinin Kadın Meclisi Sözcülüğünü yapan HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, bu sabah gözaltına alındı.

HDP bölge milletvekilleriyle birlikte Muş merkezde kaldığı bir otelde polis tarafından gözaltına alınan HDP Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir 20 Mart'ta da Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.