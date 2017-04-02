Antalya'da apartman bahçesinde el bombaları

Çavuşoğlu: PKK nerede olursa olsun mücadelemiz sürecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "PKK terör örgütüdür ve Türkiye'yi hedef almaktadır. PKK nerede olursa olsun, nereye yerleşirse yerleşsin mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.