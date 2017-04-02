Öğretim üyesi evini kütüphaneye dönüştürdü

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Aktaş (57), bugüne kadar biriktirdiği 40 bin kitabını iki katlı evinde saklıyor.
Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitap biriktirme bilincinin ilkokulda okurken oluştuğunu söyledi.
O yıllardan bugüne kadar sürekli kitap aldığını anlatan Aktaş, "Bütün kazancımı kitaba yatırmış bir insanım. Şu ana kadar yaklaşık 40 bine yakın kitabım var. Evde 4 tır dolusu kitap bulunuyor." dedi.
Aktaş, kitap okumadığı bir gün olmadığını ifade ederek, "Çok yorgun ve kalkamayacak durumda bile olsam gece vakti kalkar o eksiğimi gideririm. Bilgiyi insanlara aktarma yolu kitaptır. Bütün dünyaya kitapla hitap edebilirsin. Kitabın misyonu budur." diye konuştu.
Kitabın geleceğe bırakılacak en büyük miras olduğunu vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:
"Kitaptan daha büyük miras olmaz. Kitapsız ev yarı açık hapishaneler gibidir. Kitapsız ev çiçeği olmayan bahçe gibidir. Kitapsız olan ev mezarlık gibidir. Hep duvarlarla konuşursunuz. Kitaplarla konuşacak o kadar insan ve konu var. Bu yüzden kitap önemli. Her şeyi herkesle konuşamazsınız ama kitaplarla her şeyi konuşabilirsiniz. Kitapla sohbet edersiniz. Kitaptan daha büyük dost yoktur. Herkes size ihanet edebilir ama kitap ihanet etmez. Kitap, bu kadar önemlidir."
Aktaş, bugüne kadar 51 şiir kitabı yazdığını kaydederek, biri yayıma hazır birkaç roman yazdığını da sözlerine ekledi.
Eşi Bedriye Aktaş ise hayatının kitaplardan ibaret olduğunu belirterek, "Kitapların içinde olduğum zaman canım sıkılmaz. Dışarı çıktığım zaman kendimi yalnız hissediyorum. Eve gelince yalnız hissetmiyorum. Kitapların içinde olmak çok farklı bir dünya. Her biri insanı farklı bir dünyaya götürüyor. Kitap insan için bir zenginliktir." ifadesini kullandı.
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