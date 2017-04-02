12:18, 02 Nisan 2017 Pazar

THY'ye 'ABD'ye Üsküp'ten uçun' teklifi





Makedonya Ulaştırma Bakanı THY'ye yaptığı ziyarette İzmir ve Ankara'dan Ohrid'e sefer yapılmasını isteyerek ABD ve İngiltere'ye uçuşların da Üsküp üzerinden yapılmasını teklif etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Hava Yolları'nı ziyaret eden Makedonya Ulaştırma Bakanı Vladimir Misajlovski ve Makedonya Sivil Havacılık Genel Müdürü Maja Ivanov elektronik yasağını aşmak için özel bir teklif getirdi. THY'ye gerekli izinleri vereceklerini belirten Makedon heyeti, "THY gelsin Üsküp'ten ABD'ye, Londra'ya uçsun. Elektronik yasağını böyle aşsın" dedi. Aynı zamanda Makedon heyeti İzmir- Üsküp, İzmir- Ohrid ve Ankara- Ohrid seferlerinin de başlamasını istedi.

İlgili Konular makedonya türkiye

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.