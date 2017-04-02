Paraguay İçişleri Bakanı görevden alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes'in, muhalefetteki Gerçek Radikal Liberal Parti lideri Rodrigo Quintana'nın anayasa değişikliği protestolarında öldürülmesinin ardından İçişleri Bakanı ve Emniyet Müdürünü görevden aldığı bildirildi.
Güney Amerika ülkesi Paraguay'da Devlet Başkanı Cartes, Senatoya sunulan ve devlet başkanının ikinci kez seçilmesini öngören anayasa değişikliği protestolarında, 25 yaşındaki Rodrigo Quintana'nın partisinin genel merkezinde vurularak öldürülmesi üzerine İçişleri Bakanı Miguel Tadeo Rojas ve Emniyet Müdürü Crispulo Sotelo'yu görevden aldı.
Devlet Başkanı Cartes, görevden alınmalar sonrası sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, "Ben öz eleştiri yapıyorum çünkü politikacılar olarak biz farklılıklarımızı diyalog ve barış içinde göstermeyi başaramadık. Siviller ve polis memurlarının yaralanması beni üzdü." ifadesini kullandı.
Öte yandan Gerçek Radikal Liberal Parti Genel Merkezinin güvenlik kamerası görüntülerde, insanların "can havliyle" koridorda polisten kaçtıkları, kalabalığın arasındaki Quintana'nın sırtından vurularak yere düştüğü akabinde de silahlı bir polisin yüzü yere dönük yatan Quintana'nın üzerine bastığının görüldüğü aktarıldı.
Quintana'yı öldürmekle suçlanan bir polis memurunun gözaltına alındığı belirtildi.
ABD'nin Asuncion Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, anayasada gerçekleştirilecek herhangi bir değişikliğin "açık ve şeffaf" olarak demokratik kurum ve süreçlere saygılı şekilde yapılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, ülkedeki tüm siyasi aktörlere hep beraber farklılıkların üstesinden gelme çağrısında bulunuldu.
Paraguay'da anayasa değişikliğini protesto eden göstericiler, dün kongre binasını ateşe vermişti.
Senatoya sunulan ve devlet başkanının ikinci kez seçilmesini öngören anayasa değişikliği, 45 senatörden 25'inin evet oyuyla kabul edilmesinin ardından başkent Asuncion'da gösteriler başlamıştı.
Göstericilerle polis arasında çatışmalarda, çok sayıda kişi gözaltına alınmış, polis ve göstericilerden yaralananlar olmuştu.
Senato Başkanı Roberto Acevedo, yasa değişikliğinin oylamaya sunulmasındaki süreçte Senato kurallarının ihlal edildiğini ve Yüksek Mahkemeye oylamanın iptali için itirazda bulunduğunu açıklamıştı.
Paraguay'da devlet başkanının görev süresi 5 yıl. Yasa değişikliği, Devlet Başkanı Horacio Cartes'in 2018'de düzenlenecek seçimde bir kez daha aday olmasının önünü açıyor.
Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, 1 Nisan'da göreve başlayan siber ordu hakkında 5 Nisan’da Bonn'da tanıtım yapacak
Venezuela’da Yüksek Mahkeme, Kongrenin yetkilerini elinden alan kararı iptal etti.
Paraguay'da Devlet Başkanı Cartes, anayasa değişikliği protestolarında muhalefetteki Gerçek Radikal Liberal Parti liderinin öldürülmesinin ardından, İçişleri Bakanı ve Emniyet Müdürünü görevden aldı
Pakistan'da türbe bekçisi ziyaretçilere saldırdı. Olayda 20 kişi hayatını kaybetti
Suriye'de, Türkiye sınırının 3 kilometre yakınındaki askeri muhaliflere hava saldırısı düzenlendi
Kolombiya'nın güney batısında meydana gelen yoğun yağış ve toprak kaymasında ölü sayısının 254'e yükseldiği açıklandı
Afganistan Belh'te 200 Taliban üyesinin silah bırakarak hükümete teslim olduğu açıklandı
Paraguay senatosunda yapılan oylamada, devlet başkanının ikinci kez göreve gelmesinin önünü açan anayasa değişikliğinin kabul edilmesi üzerine ülkede sokak gösterileri patlak verdi.
Sırbistan'da 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı.
İran Resmi Haber Ajansı İRNA'nın Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'ye atfen yayımladığı açıklamalar, Tunus Cumhurbaşkanlığı Resmi Sözcüsü Bukazzi tarafından yalanlandı
Makedonya'nın Yunanistan sınırındaki Gevgeli kasabasında, Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar görenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor
Amerika Diyanet Merkezinin açılışının 1. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.
CENTCOM verilerine göre ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, göreve başladığı 2014 yılının ağustos ayından şubat ayına kadar toplam 229 sivilin "yanlışlıkla" ölümüne neden olduğu bildirildi
Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Villepinte banliyösünde düzenlenen geleneksel karnaval sırasında meydana gelen patlamada 5'i ağır 18 kişi yaralandı
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Putumayo'daki sel felaketinde 154 kişinin öldüğü bildirildi
Londra’da karşıt görüşlü göstericilerin bir araya gelmesini önlemeye çalışan polis ile bazı göstericiler arasında çıkan arbedede çok sayıda gösterici gözaltına alındı