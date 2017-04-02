12:52, 02 Nisan 2017 Pazar

Venezuela'da Kongre yeniden görevde





Venezuela’da Yüksek Mahkeme, Kongrenin yetkilerini elinden alan kararı iptal etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Venezuela'daki Muhaliflerin kontrolündeki Kongre’nin yetkilerini üzerine aldığını açıklayan Yüksek Mahkeme, bu yetkileri Kongre’ye iade etti. Muhalefet, mahkemenin kararının ülkeyi diktatörlüğe giden yolda dönüşü olmayan bir noktaya getireceğini savunmuş ve başkent Caracas’ta protesto gösterileri düzenlenmişti. Mahkemenin kongrenin yetkilerini üzerine alan kararı bölge ülkelerinin de tepkisini çekmişti. Devlet Başkanı Nicolas Maduro kararı eleştirenlerin anayasal düzeni bozmaya çalışan “muhafazakar ve faşist” muhalifler olduğunu söylemişti. Görev süresi 2019’da dolacak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yardımcılığını yaptığı sosyalist lider Hugo Chavez’in hayatını kaybetmesinin ardından 15 Nisan 2013’te yapılan seçimde iktidara gelmişti. 2015’teki seçimde muhalif Demokratik Birlik Masası (MUD) koalisyonu, 17 yıl aradan sonra ilk kez parlamentoda çoğunluğa ulaşmıştı. Yüksek Mahkeme, 2015’teki seçimden bu yana Kongreye karşı Maduro’nun lehinde kararlar almasıyla tanınıyor.

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