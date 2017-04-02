12:57, 02 Nisan 2017 Pazar

Almanya'nın "siber birlikleri" görev başında





Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, 1 Nisan'da göreve başlayan siber ordu hakkında 5 Nisan’da Bonn'da tanıtım yapacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Almanya’da Bonn kentinde bulunan siber ordu komuta merkezi 1 Nisan Cumartesi günü çalışmaya başladı. Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in 5 Nisan’da Bonn kentinde siber orduyu tanıtacağı ve Korgeneral Ludwig Leinhos’u bu ordunun komutanı olarak atayacağı belirtildi. Söz konusu yeni birimin kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri gibi birimlerle aynı seviyede olacağı ifade edilen açıklamada, bu birim bünyesinde 13 bin 500 kişilik sivil ve askeri personelin görev yapacağı ifade edildi.

İlgili Konular almanya siber saldırı

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.