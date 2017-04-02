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Kocaeli'de Roma dönemine ait lahit mezarlar bulundu
Kocaeli'de Roma dönemine ait lahit mezarlar bulundu
arşiv

İnşaat alanında yapılan kazıda bulunan 3 lahit mezar, arkeolojik çalışmaların ardından müzeye götürülecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, İSU Genel Müdürlüğü inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 3 lahit mezar bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmit Serdar Mahallesi'ndeki İSU Genel Müdürlüğü binası alanında inşaat için başlatılan temel kazıları sırasında 3 lahit mezara rastlandı.

Kazı alanının karşısında bulunan Türkan Dereli İlkokulu görevlileri tarafından mezarların fark edilip, yetkililere haber verilmesi üzerine kazı çalışmaları durduruldu. Olay yerine gelen Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlileri, lahit mezarlarda incelemelerde bulundu.

Yetkililer, mezarların Roma döneminde yaşayan orta sınıf üstü insanlara ait olduğu yönünde görüş belirtti.

Kapakları kapalı halde bulunan ve nitelikli olarak değerlendirilen mezarların, bölgede başlatılacak arkeolojik çalışmaların ardından müzeye taşınacağı öğrenildi.

 



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