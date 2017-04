13:28, 02 Nisan 2017 Pazar

Bakan Kaya, otizmli çocuklarla bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çalışabilir durumdaki engellilerin kamu kurumlarında ve özel sektördeki istihdamında önemli ilerlemeler sağladıklarını belirterek, "Engelli memur sayısını 6 binden 49 bine çıkardık. Yaptığımız teşviklerle özel sektörde 45 bin civarında olan engelli işçi sayısını 99 bine yükselttik." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında düzenlenen "Dünya Otizm Farkındalık Günü Otizm ile Yaşamak" programı Kozyatağı Hilton Hotel'de gerçekleşti. Otizmli Rabia Aytek'in mini bir konseriyle başlayan programda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından otizmli bireyler için hazırlanan 2017 Farkındalık Kamu Spotu gösterildi.

Programda konuşan Bakan Kaya, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde burada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kaya, şöyle konuştu:

"Otizmli çocuklarımızın ve ailelerinin Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutluyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bizim yürüyüşümüz, sevgi yürüyüşüdür. Bizim yürüyüşümüz, barış ve kardeşlik yürüyüşüdür. Ne diyor Yunus Emre, 'Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim.' Biz engelli kardeşlerimizle birlikte, biz tüm kadınlarımızla, ailelerimizle birlikte gönüller yapmaya, sevgi meş'alesini birlikte yakmaya geldik. Sevgi öyle büyük bir güçtür ki; tüm engelleri ortadan kaldırır, dertleri, sıkıntıları azaltır, her gönle şifa olur. Sevgili kardeşlerim, ben otizmli çocuklarımızın gözlerine baktığımda bu sevgiyi görüyorum. Ailelerimizin gözlerine baktığımda bu sevgiyi görüyorum. Sevgi yaşatmaktır. Sizler otizmli çocuklarımızı işte bu sevgi iklimiyle büyütüyor, yaşatıyorsunuz."

ENGELLİ MEMUR SAYISI 6 BİNDEN 49 BİNE ÇIKARILDI

Bakanlığın otizmli ve engelli bireyler için yaptığı çalışmaları anlatan Kaya, her bir otizmli kişiye aynı ruhla sarıldıklarını ve onları ailesi olarak gördüğünü kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz birlikte Türkiye'yiz. Hükümet olarak bu sorumluluk duygusuyla engellilerimiz, otizmli kardeşlerimiz ve aileleri için hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında yer almalarını sağlamak ve engelleri ortadan kaldırmak için hak temelli hizmet anlayışını getirdik. Bin 500 maddelik engelliler hukukunu oluşturduk. Buna bağlı olarak yaptığımız düzenlemelerle engelli haklarını dünya standartlarına yükselttik. Sosyal devlet anlayışıyla, eğitim, sağlık alanında attığımız adımlarla, engelliye hizmetin önünde duran engelleri kaldırdık. Herkesin eğitim hizmetlerinden, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanabildiği ve hizmetlere kolaylıkla erişebildiği bir hizmet altyapısı oluşturduk. Engelli öğrencilere özel eğitim imkanları sunarak, eğitimde fırsat eşitliğine ulaşmalarını sağladık. Özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında ve kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören öğrenci sayısı 53 binden 288 bin 489'a yükselttik."

Engellilerin çalışma hayatına ve toplum hayatına katılımını sağlamaya dönük tedbirler aldıklarına dikkati çeken Bakan Kaya, böylece çalışabilir durumdaki engellilerin kamu kurumlarında ve özel sektördeki istihdamında önemli ilerlemeler sağladıklarını söyledi.

Kaya, "Engelli memur sayısını 6 binden 49 bine çıkardık. Yaptığımız teşviklerle özel sektörde 45 bin civarında olan engelli işçi sayısını 99 bine yükselttik. Ayrıca aile yanında destek politikaları ile engelli bakımında devrim niteliğinde bir değişikliği gerçekleştirdik. Engelli aylığı ve engelli bakım ücretinde yaptığımız düzenlemelerle, evde yani aile yanında bakımda yeni bir dönemi başlattık. Bugün 483 bin 561 bin vatandaşımıza ayda 960 lira evde bakım desteği veriyoruz. Bugün 623 bin 765 engelli kardeşimize sosyal yardımlar kapsamında maaş ödemesi yapıyoruz. Buna ilaveten yüzde 40'ın üzerinde engelli raporu olan 18 yaşından küçük engelli çocuklarımızın yakınına ödenmek üzere Engelli Yakını Aylığı uygulamasını başlattık. Bugün 93 bin 356 engelli yakınımız bu uygulamadan faydalanmaktadır." diye konuştu.

UMUT EVLERİ

Bakan Kaya, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelliler için Umut Evi uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, apartman dairelerinde, aile sıcaklığında, her bir engellinin, özel durumuna göre uzman personelleriyle verdiği hizmetlerden yararlanmasını sağladıklarını vurguladı.

Bugün ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ettikleri Umut Evlerinin sayısının 125'e ulaştığını ifade eden Kaya, "Bu yıl 10 Umut Evinin daha açılmasını planladık. Aile yanında bakımı mümkün olmayan otizmli hastalarımızın Umut Evlerinden yararlanmalarını sağlamak için yeni bir uygulama başlattık. Tamamı otizmli bireylerin bakım ve rehabilitasyonu gerçekleştirilen 'İstanbul Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi' ve merkeze bağlı Umut Evinde pilot uygulamamız başarıyla devam ediyor. Bu uygulamalar neticesinde en büyük hedefimiz, bakım evlerindeki otizmli çocuklarımız için rehabilitasyon modeli oluşturmaktır. Ayrıca otizmli bireylerin gündüzlü bakım ve misafir bakım hizmetlerinden, evde bakım desteğinden yararlanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bakanlık olarak, otizmli bireyler ve ailelerine güçlü bir şekilde destek olmak için harekete geçtik. Mevcut hizmetleri gözden geçirmek, eksiklikleri tespit etmek ve hizmet kalitesini artırmak için Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı'nı (2016-2019) hazırladık." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın himayelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde eylem planını kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Kaya, 6 eksenden oluşan eylem planıyla ilgili bilgi verdi. Kaya, "Eylem planında; farkındalık çalışmaları ve kurumlar arası işbirliği, erken tanı, tanı, tedavi ve müdahale zincirinin kurulması, ailelere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi, eğitsel değerlendirme, özel eğitim, destek eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi, istihdam süreçleri ve çalışma hayatı, sosyal hizmet, sosyal yardım ve toplumsal yaşama katılım ve tedbirleri yer alıyor. Hazırladığımız bu yol haritası ile otizmli bireyler için kurumsal bakım hizmetlerinde yeni bir dönemi de başlatmış olduk. Bakanlığımızda ilgili tüm birimlerin eylem planına dahil faaliyetlerinin planlanmasının ardından, ilgili bakanlık ve kurumlardan üst düzey bürokratların katılımıyla koordinasyon toplantısını yaptık." dedi.

"Yeni dönem, otizm spektrumlu bireylere yönelik yeni hizmet modellerinin hayata geçtiği, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde kalitenin hızla arttığı bir dönem olacaktır" diyen Kaya, eğitim ve farkındalık çalışmalarına ağırlık vereceklerini kaydetti. 5 modülden oluşan eğitim materyallerinin yeni baskılarını yaparak dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Her insan eşit doğar. Hangi sebeple olursa olsun, güçlü olan zayıf olanın hakkını, hukukunu çiğneyemez. İnsan olarak hepimiz üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlarla karşılaşabiliriz. Bunların hiçbiri insanımızın hakkını hukukunu kullanmasının önünde bir engel değildir. Tam aksine, bizler bu durumda olan vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. Her platformda da bu konuya vurgu yapmaya, pozitif ayrımcılığı uygulamaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Biz güçlülerin değil haklıların hukukunu korumak ve geliştirmek için on beş yıldır mücadele ediyoruz. Milletimize hizmet yolunda önümüze çıkan her engeli birlikte aşmaya devam edeceğiz. Ekonomide, eğitimde ve sağlıkta, aile ve sosyal politikalarda getirdiğimiz her bir yenilik Türkiye'nin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Engelliliğin önlenmesi, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması amacıyla EDES Engelli Destek Programını başlattık. 2011 yılından beri Bakanlığımız tarafından desteklenen EDES kapsamında otizmli bireylere yönelik projelerin üretilmesini teşvik ettik, hibe desteği sağladık. Günümüzün gelişen ve değişen ihtiyaçlarına göre engellilere yönelik hizmet kalitemizi iyileştirerek sürdüreceğiz."

Uluslararası standartları yakalayacak ve uyguladıkları modellerle, dünyaya örnek olmaya devam edeceklerine işaret eden Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak STK'lar ve ilgili kamu kuruluşlarıyla eylem planının en iyi şekilde uygulanabilmesi için ortak çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Kaya, yaşamlarının hiçbir döneminde otizmle mücadelede aileleri yalnız bırakmayacaklarını dile getirerek, geleceğin güçlü Türkiye'sine yürüyüşlerini birlikte sürdüreceklerini ve sevgi medeniyetini birlikte inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Bakan Kaya, otizmli çocuklarla renkli parmaklar etkinliğine katıldı. Etkinlikte Kaya ve otizmli çocukların elleri renkli boyayla boyanıp, beyaz kumaşa parmak izleri alındı.