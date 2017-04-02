14:08, 02 Nisan 2017 Pazar

HDP'li Taşdemir serbest bırakıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

HDP'nin 'Hayır' mitingleri kapsamında bölge turuna çıkan ve bugün Bingöl ket merkezi ile Karlıova ve Muş'un Varto ilçelerinde mitingleri olan ve partisinin Kadın Meclisi Sözcülüğünü yapan Taşdemir bu sabah gözaltına alındı. HDP bölge milletvekilleriyle birlikte Muş merkezde kaldığı bir otelde polis tarafından gözaltına alınan HDP Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir 20 Mart'ta da Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, sevk edildiği Adliye'den serbest bırakıldı. Adliye'den çıkan Taşdemir, partililerle birlikte referandum için düzelenen 'hayır' mitinglerine katılmak üzere Bingöl'ün Karlıova İlçesi'ne gitti. Taşdemir, daha sonra Bingöl kent merkezi ve Muş'un Varto İlçesi'ndeki mitinglere katılacak.