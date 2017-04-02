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Başbakan Yardımcısı Kaynak, Somali'de
Başbakan Yardımcısı Kaynak, Somali'de

Kaynak resmi ziyaret için gittiği Somali'de yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'daki darbe girişimi karşısında hemen ilk gece Somali halkının ve hükümetinin gösterdiği tepki bizim için unutulmaz bir hadisedir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında Somali halkının ve hükümetinin gösterdiği tepkinin Türkiye için unutulmaz olduğunu bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmacu ve Başbakan Hasan Ali Hayri tarafından Somali Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi Villa Somali'de ayrı ayrı kabul edildi. Kaynak'ın, Cumhurbaşkanı Farmaajo tarafından kabulü basına kapalı gerçekleştirildi.

Somali Başbakanı Hayri, kabulde yaptığı konuşmada, en çok ihtiyaç duydukları anlarda Türkiye'yi yanlarında gördüklerini belirtti. Bütün dünya gözlerini Somali'ye kapatmışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ağustos 2011'de ülkeye yaptığı ziyaretin, gözlerin Somali'yi görmesini sağladığını ifade eden Hayri, Türkiye'nin o günden bu yana süregelen yardımlarının ülkeyi değiştirdiğini bildirdi.

Somali ve Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Hayri, "Hala güvenlik sorunlarımız var, halkımızın açlık sorunları var, ama hiçbir zaman bugünkü kadar umutlu olmadık, bugünkü kadar güçlü hissetmedik" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak da sözlerine, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim. Başbakanımız Binali Yıldırım'a da Somali'ye geleceğimi ifade ettiğimde, sizin şahsınızda selamlarımı ve başarı dileklerini iletmemi istedi" diyerek başladı.

Somali hükümetinin 29 Mart 2017'de güvenoyu aldığını hatırlatan Kaynak, "İlk ziyareti gerçekleştirdiğimiz için kendimizi bahtiyar addediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak, kuraklık ve açlık gibi sorunlarla karşı karşıya olan yeni hükümeti önemli görevlerin beklediğine işaret ederek, şu görüşlere dile getirdi:

"Türkiye'nin demokrasisine, milletin iradesine, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakanı'nın şahsına karşı, bütün milletimize karşı yapılan, 15 Temmuz'daki darbe girişimi karşısında hemen ilk gece Somali halkının ve hükümetinin gösterdiği tepki bizim için unutulmaz bir hadisedir. Somali hükümeti bunu sadece kınamakla kalmadı, hemen ertesi gün bu Fetullahçı Terör Örgütü'nün Somali'deki okullarını da kapattı. Dünyanın 176 ülkesinde okulları vasıtasıyla örgütlenen bu tehlikeli ve habis yapının Somali hükümeti tarafından hemen ilk günden kapatılması, hem Türkiye'yi ziyadesiyle memnun etti hem de Somali'nin de belki başına gelebilecek büyük bir riski o günden yok etti."

Kaynak, Türkiye'nin, Somali'de güçlü bir devletin, barış güven ve istikrarın sağlanmasına yönelik gayretleri desteklediğini belirtti.

Türkiye'nin birçok uluslararası kuruluşta aktif üye olduğunu anımsatan Kaynak, "Bütün bu platformlarda Somali'nin de sesi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kabullerde, AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA Başkanı ​Serdar Çam​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve AFAD Daire Başkanı Cengiz Akın ile bazı Somalili yetkililer de hazır bulundu.



İlgili Konular Somali Türkiye 15 Temmuz darbe girişimi
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