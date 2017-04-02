14:33, 02 Nisan 2017 Pazar

Güney Koreli çift "Lisinia"ya aşık oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Kore'de bir şirkette çalışan 33 yaşındaki Lee Un Seok ve satış danışmanı eşi Eom Eunyoung, günlük yaşamın hızlı temposundan kurtulmak ve doğal yaşama daha iyi tanıklık etmek amacıyla bir süre önce seyahate çıktı.

Karakent köyü yakınlarındaki rehabilitasyon merkezine gelen çift, gündelik işlere gönüllü yardım ederek hem sakin bir hayat yaşıyor hem de doğal yaşamın keyfini çıkarıyor.

Eunyoung, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal yaşamla ilgili yeni şeyler öğrenmek için 4 aydır seyahat ettiklerini söyledi.

Ülkelerinde iyi bir yaşamları olduğunu belirten Eunyoung, "Kore'de iyi hayat ve para için çok vakit harcıyorduk. Bu, bizi biraz bunaltıyordu. 4 aydır gezimize devam ediyoruz. Şimdi de doğayla ilgili bir şeyler öğrenmek için buraya geldik. Kore'de iyi yaşantımız vardı. Herkes bunu söylüyordu. Hayatımız için neyin önemli olduğunun farkına vardıktan sonra bu seyahati yapmaya karar verdik. Doğa ve insan bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

İLK GÖRÜŞTE AŞK

Eunyoung, birçok ülkeye gittiklerini, bundan sonra da doğal yaşamı daha iyi tanımak için seyahatlerine devam edeceklerini kaydetti.

Bir haftalığına Lisinia'ya geldiklerini ancak fikir değiştirdiklerini anlatan Eunyoung, "Buraya gelirken '7 gün kalırız.' demiştik ama buradaki yaşam bize ilginç geldi. İlk geldiğimizde buraya aşık olduk. 10 gün oldu, fikrimizi değiştirdik. Biraz daha burada kalmak istiyoruz. Kaç gün daha kalırız, net karar veremiyoruz. Tüm Asya'yı gezdik. Seyahatimize de devam edeceğiz. Buraya geldikten sonra kolayca ayrılamıyoruz." diye konuştu.

Seok da seyahatlerinin başlangıcında büyük şehirlere gittiklerini, doğal yaşamı daha iyi kavramak için artık küçük yerleri seçtiklerini söyledi.

Önemli bir gönüllü merkezi olduğunu öğrendikleri Lisinia'ya geldiklerini dile getiren Seok, şunları belirtti:

"İstanbul, Fethiye, Denizli ve Göreme gibi yerleri gezdik. Küçük yerlerde geleneksel hayat daha iyi yaşanılıyordur diye düşündük. Burdur'un küçük ve güzel bir yer olduğunu öğrendik. Bu yüzden buraya geldik. Buraya 10 günlüğüne gelmiştik ama biz burada rahat ve mutluyuz. Kendimize zaman ayırabiliyoruz ve değişik işler yapabiliyoruz. Ne kadar kalırız bilemiyoruz. Biz bu yaptığımız şeyden keyif alıyoruz."

Çift, Bulgaristan ve Avrupa'yı gezmeyi istediklerini sözlerine ekledi.