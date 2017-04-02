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Gülen kalp krizi geçirdi iddiası
Gülen kalp krizi geçirdi iddiası

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ABD'de kalp krizi geçirdiği iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fethullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden Herkul.org editörü Osman Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Muhterem Hoca Efendi kalp krizi geçirdi. Hz. Rahmandan şifa diliyorum. Kardeşlerimiz dualarını eksik etmesinler." notunu paylaştı.

 



İlgili Konular ABD Dışişleri Fethullah Gülen
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