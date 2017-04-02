15:02, 02 Nisan 2017 Pazar

Gülen kalp krizi geçirdi iddiası





FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ABD'de kalp krizi geçirdiği iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fethullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden Herkul.org editörü Osman Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Muhterem Hoca Efendi kalp krizi geçirdi. Hz. Rahmandan şifa diliyorum. Kardeşlerimiz dualarını eksik etmesinler." notunu paylaştı.

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