15:16, 02 Nisan 2017 Pazar

Deniz dalgasından elektrik üretilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Zonguldak Valiliği, Bülent Ecevit Üniversitesi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Avustralyalı firma arasında önümüzdeki Nisan ayında dalga enerjisinden elektrik üretilmesi için protokol imzalanacak.

Pilot dalga enerji santralinde üretilecek olan elektrik, Zonguldak Valiliğinin Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahil kenarında 27 dönümlük alanda yapacağı Manolya Park'ta kullanılacak. 50 kilovatlık üretim yapması planlanan tesisin 25 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu belirtildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından (BAKKA) projeyle ilgili yapılan açıklamada, pilot tesis ile birlikte dalga enerjisinden elektrik üretimine yönelik önemli bir adım atılacağını belirtildi. Avustralya firması CSG Exploration and Production Services yetkililerinin Zonguldak'a gelişiyle Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan imza töreninin ardından santralin kurulum çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Manolya Parkının elektrik ihtiyacını karşılayacak olan tesisin, liman mendireğine yakın bölgeye kurulması planlanıyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmesi beklenen dinlenme alanı ile dalga enerji santrali için Manolya Parkında kısa süre sonra çalışmalar başlayacak. Her iki projenin hayata geçmesiyle bölgede hareketlenme yaşanacağını ifade eden vatandaşlar, "Dalgadan elektrik üretilsin. Milletimize halkımıza hayırlı olsun. Alınan iyi bir karar. Vatandaşlarımızın dinlenmesi yönünden çok iyi bir gelişme. Dalga enerjisinden elektrik üretilmesi teknik açıdan çok iyi bir gelişmedir. En azından bir katkı olur. Halkın yararlanması için çok iyi bir gelişme. Doğaya zarar vermeyen bir şey. Bu tür tesisler gerçekten doğaya zarar vermemesi bakımından güzel bir olay. Japonya'da da buna benzer bir takım çalışmalar var. Metrolarda insanların yürüme alanlarındaki esnemelerden bile elektrik üretiliyor. Doğayı korumamız gerekir. Bu tür enerji girişimlerini de destekleriz" diye konuştu.

Firma ve tarafların, Nisan ayındaki protokolün ardından çalışmalara başlaması bekleniyor.