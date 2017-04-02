15:21, 02 Nisan 2017 Pazar

İÜ İstanbul Tıp Fakültesinde göçük

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çapa'daki İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesinde meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, hastanenin acil giriş kapısının karşısındaki alanda yapılan kanalizasyon kazısı sırasında henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu.

Bu sırada kazı için çalışan işçilerden biri toprak altında kaldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Polis de alanın çevresini kordonla çevirerek güvenlik önlemi aldı. Ekipler, boynundan aşağısı toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Bu arada, çalışma sırasında işçinin arkadaşlarından biri fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

İşçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.