15:25, 02 Nisan 2017 Pazar

DEAŞ'ın ikinci komutanı öldürüldü





Irak'tan Suriye sınırı yakına düzenlene hava saldırısında DEAŞ'ın en üst düzey komutanlarından birinin öldürüldüğü açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak devlet televizyonu, DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bagdadi'den sonra ikinci komutasında olduğuna inanılan Ayad el-Jumaili'nin Suriye sınırındaki Irak hava saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı. Jumaili ve iki komutanın batı Anbar ilindeki El-Kaim bölgesinde öldürüldüğü bildirildi. Irak'ın Ortak Operasyon Komutanlığı'ndan Tugay Komiseri General Yahya Rasool, askeri istihbaratı gerekçe göstererek, DEAŞ grubunun idari işlerin sorumlusu Salem Mudafar el Ajmi'nin baskında hayatını kaybettiğini de sözlerine ekledi.

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