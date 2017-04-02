16:05, 02 Nisan 2017 Pazar

Hakkari Belediyesinin logosu değişti





İtibarın, gücün, başarının ve liderliğin sembolü mavi rengin kullanıldığı yeni logada, vektörel çizimlerle ay yıldız ve kentin simgeleri yer aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, logosunu yeniledi. Belediyeden yapılan açıklamada, eski logonun, sadelik, oran, renk, yazı karakteri, uygulama, özgünlük ve baskı teknikleri bakımından uygun görülmediği belirtilerek, bu nedenle yenilendiği bildirildi. Açıklamada, itibarın, gücün, başarının ve liderliğin sembolü mavi rengin kullanıldığı yeni logoda, vektörel çizimlerle ay yıldız ve kentin sembolleri Sümbül Dağı, kar, Zap Suyu ve ters lale temalarının yer aldığı kaydedildi.

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