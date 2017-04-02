Hakkari Belediyesinin logosu değişti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, logosunu yeniledi.
Belediyeden yapılan açıklamada, eski logonun, sadelik, oran, renk, yazı karakteri, uygulama, özgünlük ve baskı teknikleri bakımından uygun görülmediği belirtilerek, bu nedenle yenilendiği bildirildi.
Açıklamada, itibarın, gücün, başarının ve liderliğin sembolü mavi rengin kullanıldığı yeni logoda, vektörel çizimlerle ay yıldız ve kentin sembolleri Sümbül Dağı, kar, Zap Suyu ve ters lale temalarının yer aldığı kaydedildi.
İtibarın, gücün, başarının ve liderliğin sembolü mavi rengin kullanıldığı yeni logada, vektörel çizimlerle ay yıldız ve kentin simgeleri yer aldı
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