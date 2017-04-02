16:16, 02 Nisan 2017 Pazar

Kırgızistan'da cezaevindeki eski milletvekili yaralandı





Kırgızistan'da eski muhalefet milletvekili Caparov, koğuşunda yaralı bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kırgızistan'da bir hafta önce tutuklanan Milliyetçi Ata Curt Partisinin eski milletvekili Sadır Caparov'un, kaldığı koğuşta yaralı bulunduğu bildirildi. Cezaevi ve Tevkif Evleri Müdürlüğü Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bişkek'teki cezaevinde kalan Sadır Caparov, koğuşunda kolundan ve boynundan yaralanmış şekilde bulundu. Açıklamada, "Caparov'un kendisini bıçakla yaraladığını itiraf ettiği" ifade edildi. Acil servis doktorunun müdahalesinin ardından cezaevi hastanesine kaldırılan Caparov'un ameliyat edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Bu arada Caparov'un, ziyaretine gelen savcılık temsilcileri ve kamu denetçisi yardımcılarına, kendisini bıçakla yaraladığını söylediği belirtildi. Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl bölgesinde, 7 Ekim 2013'te bir grup gösterici, Kanadalıların işlettiği Kumtor Altın Madeni'ndeki gelirin adil paylaşılmadığı gerekçesiyle madene elektrik sağlayan trafonun şalterini indirmiş ve dönemin Issık Göl Valisi Emil Kaptagayev'i rehin almıştı. Valinin serbest kalmasının ardından bölgede 10 gün olağanüstü hal ilan edilmişti. Issık Göl bölgesi yöneticileri, gösterilerin ardında Caparov'un bulunduğunu savunmuştu. Caparov bunun üzerine tutuklanmıştı.

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