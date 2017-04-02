16:26, 02 Nisan 2017 Pazar

Suriye ordusu Halfaya'ya operasyon başlattı





Suriye ordusunun Hama'nın Halfaya kasabasını kurtarmak için operasyon başlattığı belirtildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye ordusu bu sabah erken saatlerde Halfaya'ya bir operasyon başlattı. Halfaya'ya yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta çatışmalar devam ediyor. Halfaya kasabası, muhaliflerin Hama kentindeki son önemli kalesi durumunda.

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