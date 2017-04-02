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Amerika
Güncelleme: 18:19, 02 Nisan 2017 Pazar

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ABD'de Trump'ı devirmeye çalışan derin devlet
ABD'de Trump'ı devirmeye çalışan derin devlet

Amerika İstihbaratında sular durulmuyor. Rusya ile yakın ilişkileri olduğu iddialarının ardından istifa eden Flynn'ın güvenlik birimine aldığı ve halefinin uzaklaştırma taleplerine Trump'ın başdanışmanlarından Yahudi damadı ile aynı sinagogun üyesi olan kilit isim Cohen-Watnick'in Beyaz Saray'da hızlı yükselişi devam ediyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Amerika'nın yeni Cumhurbaşkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki bağların ortaya çıkarılmasında kilit rol oynayan 30 yaşındaki Beyaz Saray'ın hızlı yükselen bir çalışanı olan Ezra Cohen- Watnick, geçmişi ve güçlü bağları ile son günlerde adından sıkça bahsettiriyor.

Trump'ın kendine üst düzey danışman olarak seçtiği Kızı İvanka'nın Yahudi eşi Jared Kushner ile de yakın olan Cohen-Watnick'i Beyaz Saray'a sokan ise hakkındaki iddialar üzerine istifa eden Başkan Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn.

Trump için Cumhuriyetçi Meclis İstihbarat Komitesi Başkanı Devin Nunes'e bilgi sızdıran kişi olarak öne sürülen Cohen-Watnick, Maryland'daki Chevy Chase'de büyüdü ve evinin yakınlarındaki Muhafazakâr sinagog Ohr Kodesh'ye katıldı. 2008'de mezun olduktan sonra Pennsylvania Üniversitesi'ne girdi. Cohen-Watnick, kolejden sonra Savunma İstihbaratı Ajansı'nda istihbarat analisti olarak çalışmaya başladı.

Kasım seçimlerinde Trump'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Flynn, Cohen-Watnick'i, Trump'ın güvenlik ekibine aldı. Üst düzey istihbarat brifinglerine katıldı ve Trump'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ekibine ulusal güvenlik konularında bilgi verdi.

Flynn Milli Güvenlik Konseyi başkanlığına getirildiğinde Cohen-Watnick'i orada çalıştırmaya devam etti. Ancak kısa bir zaman sonra Michael Flynn, Rus yetkililer ile yaptığı görüşmeler konusunda Beyaz Saray'ı yanlış yönlendirmekle suçlandı.

Flynn'in avukatı, müvekkilinin "anlatacak şeyleri olduğunu" söyleyerek, yargılama süreci için "koruma" talep etmişti.

Emekli bir general olan Michael Flynn, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar konusunda Rus büyükelçisi ile konuştuğunu reddetmiş ancak ortaya çıkan bir telefon görüşmesi ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin Beyaz Saray'ı uyarması sonrası istifa etmek zorunda kalmıştı.

Flynn'in halefi Teğmen Orgeneral HR McMaster Cohen-Watnick'i istihbarat görevlilerinin yaşadığı sorunların ardından ekipten çıkarmaya çalıştı. Ancak Cohen-Watnick, Beyaz Saray'ın en iyi yardımcılarından Steve Bannon ve Yahudi damat Jared Kushner'in araya girmesinden sonra bağışlandı. Cohen-Watnick, Milli Güvenlik Kurulu'nda kıdemli müdür olarak hâlâ görev yapıyor.

Cohen-Watnick'in, ulusal güvenlik konularında sert görüşlere sahip olduğu ve İran'a karşı sert bir tutum içinde olduğu biliniyor.

FBI Başkanı Kongre’de yaptığı açıklamada Trump’ın kampanyasıyla Rusya’nın bağlantısı konusunda bir soruşturmanın yürüdüğünü kabul etti. Ortada bir soruşturma var ve bu soruşturma nedeniyle Trump’ın danışmanlarının bir kısmı töhmet altında. Trump’ın görevden alınması bile telaffuz edilir oldu. Trump'ın görevden alınması Amerikan solunun, demokratların görmek istedikleri bir şey, fakat ortada bir soruşturma var.

FBI VE NSA TRUMP'A KARŞI MI ?

Bütün bunların yanısıra Trump’ın çok ciddi bir inandırıcılık sorunu var. Çünkü Trump, attığı tweet’lerle bir “Obama beni dinletti”, “Bunu İngiliz istihbaratı yaptı” iddialarında bulunuyor.

Bu iddiaları Federal Soruşturma Bürosu FBI Başkanı James Comey ve Amerika içi dinlemeleri yapan Ulusal İstihbarat Servisi NSA'nın başkanı Michael Rogers, Kongre’nin önünde "Kesinlikle böyle bir şey yok, İngilizlerin dinlediği konusundaki mesele bütünüyle bilim-kurgu, öyle bir şey yok, Amerikan istihbarat kurumları da Trump’ı dinlemedi" diyerek bir bakıma“Başkan Trump yalan söyledi” dediler.

Buna karşılık Trump’ın yanında olmak isteyen Kongre üyeleri, Cumhuriyetçiler, FBI Başkanı’na Ulusal güvenlik kurumlarından basına sürekli bilgi sızdığını, Washington Post, New York Times, CNN gibi basın kuruluşlarının sürekli bilgi topladığını öne sürüyor. Trump'ın ardında derin devlet olduğu ve onu başarısız kılmak için yapılan çalışmaların büyük bir bürokrasi teşkil ettiği belirtiliyor.

FBI Başkanı da “Bu konuda bir soruşturma başlatmıyoruz, fakat bu iddiaları ciddiye alıyoruz” dedi.

Dolayısıyla şu anda Amerika’da ciddi bir tartışma var, Trump’ın inandırıcılık sorunu. Trump’ın Rusya ile finansal bir ilişkisi olup olmadığı, Rusya'ya borcu olup olmadığı, şimdiye kadar ABD'ye ne kadar vergi ödediğinin açıklanmaması sorularını kafa karıştırıyor.



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Amerika İstihbaratında sular durulmuyor. Rusya ile yakın ilişkileri olduğu iddialarının ardından istifa eden Flynn'ın güvenlik birimine aldığı ve halefinin uzaklaştırma taleplerine Trump'ın başdanışmanlarından Yahudi damadı ile aynı sinagogun üyesi olan kilit isim Cohen-Watnick'in Beyaz Saray'da hızlı yükselişi devam ediyor.
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