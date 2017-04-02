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Sisi'nin Washington ziyaretine "insan hakları" protestosu
Sisi'nin Washington ziyaretine

ABD'de faaliyet gösteren bazı insan hakları örgütleri, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin yarınki Washington ziyaretini protesto etmeye hazırlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'de faaliyet gösteren bazı insan hakları örgütlerinin, yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek olan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi protesto edecekleri bildirildi.

Yazılı basın açıklamasıyla Sisi'yi protesto edeceklerini açıklayan insan hakları örgütleri, Mısır'daki insan hakları ihlallerine vurgu yaparak ABD yönetiminden bu konudaki yaklaşımlarını gözden geçirmesi talebinde bulundu.

"Herkesin Vatanı", "Mısır İçin Demokrasi", "Mısır-Amerikan İlişkileri Merkezi", "CODEPINK", "Gandhi Küresel Barış Araştırmaları Merkezi" ve "Dünyada Demokrasi İçin Diasporadaki Mısırlılar" adlı insan hakları örgütlerinin liderlerinin imzasını taşıyan açıklamada, ABD'nin terörle mücadele çerçevesinde Mısır'ı "stratejik ortak" olarak değerlendirdiği ancak ülkedeki vatandaşların temel insan haklarından yeterince faydalanamadığı ve güvenlik açığının giderek arttığı iddia edildi.

ABD Kongresine "Mısır'la ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi" çağrısının da yapıldığı açıklamada, yarınki ziyaretinde Sisi'nin protesto edileceği belirtildi.

Beyaz Saray'dan geçen hafta yapılan açıklamada, Sisi'nin 3 Nisan Pazartesi günü Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği kaydedilmişti.



İlgili Konular Mısır ABD Mısır Sisi
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